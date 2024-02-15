نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “رسميا” زيادة المرتبات في شهر مارس 2024| جدول زيادة المرتبات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية زيادة المرتبات بنسبة تصل إلى 50% لجميع الدرجات الوظيفية، وجاءت المرتبات بعد الزيادة الجديدة على النحو التالي:

يحصل موظفو الدرجة الأولى على راتب من 7000 حتى 9000 جنيه بعد الزيادة.

يحصل موظفي الدرجة الثانية على راتب من 6000 حتي 8000 جنيه بعد الزيادة.

بينما من المقرر أن يحصل موظفي الدرجة الثالثة بعد الزيادة الجديدة على راتب من 5500 حتى 7500 جنيه.

بعد الزيادة الجديدة يصل راتب موظف الدرجة الرابعة من 5000 حتى 7000 جنيه.

أما موظفي الدرجة الخامسة يتقاضون راتب من 4500 ل 6500 جنيه.

تقدر الزيادة الجديدة في المرتبات للدرجة السادسة 6000 جنيه بدلًا من 4000 جنيه.

تقدر الزيادة الجديدة في المرتبات للدرجة السادسة 6000 جنيه بدلًا من 4000 جنيه. يصل مرتب المدير العام من 8000 إلى 10000 جنيه.

بينما موظفي الدرجة العالية يحصلون على راتب يبدأ من 9000 جنيه حتى 12000 جنيه بعد الزيادة.

بعد الزيادة يصل راتب موظفي الدرجة الممتازة من 11000 حتى 14000 جنيه.



موعد نزول مرتبات شهر فبراير 2024



أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف رواتب الموظفين العاملين في الوزارات والهيئات والجهات الحكومية المختلفة، حيث من المقرر أن يبدأ الصرف من يوم الخميس الموافق 22 من فبراير حتى يوم الأربعاء الموافق 28 فبراير 2024.

قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن زيادة الأجور



أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ حزمة من القرارات الاجتماعية الجديدة والتي تبلغ قيمتها 180 مليار جنيه، حيث من المقرر أن يتم رفع أجور الموظفين العاملين بالدولة بداية من شهر مارس المقبل، وحسب أقوال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية فسوف تكون الزيادة المعلن عنها لهذه الفئات:

العاملين في القطاع الحكومي.

العاملين في الهيئات الاقتصادية

الأطباء.

المعلمين.

أعضاء هيئة التدريس بمختلف المعاهد والجامعات.

ومن المقرر أن يتم تطبيق هذه الزيادة في شهر مارس المقبل، كما وجب التنويه أن الزيادة الجديدة للمرتبات سوف تكون من 1000 حتي 1200 جنيه.