نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الصحفيين” تدعو جمعيتها العمومية للانعقاد العادي أول مارس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعا مجلس نقابة الصحفيين الزملاء المقيدين في جدول المشتغلين للاجتماع العادى للجمعية العموميــة للنقابة، الساعة العاشرة من يوم الجمعة 1 مارس 2024م، إعمـالًا لنص المادة (33) من قانــون النقابـــة (76 لسنة 1970م).

ويتضمن جدول الأعمال ما يلى:

1-التصديق على محضر الجمعية العمومية المنعقدة فى مارس 2023م.

2- التصديق على تقرير مجلس النقابة عن الفترة من مارس 2023م حتى فبراير 2024م.

3-اعتماد الحساب الختامى للسنة المنتهية فى 31/12/2022م، وكذلك للسنة المنتهية فى 31/12/2023م وإقرار مشروع الموازنة التقديرية لسنة 2024م.

4-ما يستجد من أعمال.