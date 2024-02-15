أسوشيتيد برس: زعيما مصر وتركيا يوحدان الجهود لوقف الهجوم الإسرائيلي الوشيك على...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 فبراير 2024 11:25 صباحاً - علقت وكالة أنباء أسوشيتيد برس على زيارة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان إلى مصر أمس الأربعاء، قائلة إن الزيارة شهدت اتفاق الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره التركى على توحيد جهودهما والدعوة إلى وقف الهجوم الإسرائيلى الوشيك على مدينة رفح .

وأشارت الوكالة - في تقرير عبر موقعها الالكتروني- إلى أن زيارة أردوغان تأتي بالتزامن مع عودة العلاقات بين أنقرة والقاهرة إلى مسارها بعد سنوات من التوتر والعلاقات الفاترة.

وأضافت الوكالة أن أردوغان التقى بالرئيس السيسي في قصر الاتحادية بالقاهرة حيث قال السيسي في وقت لاحق في مؤتمر صحفي مشترك إن محادثاتهما ركزت على العلاقات الثنائية والتحديات الإقليمية، لا سيما الجهود المبذولة الرامية إلى وقف الحرب في غزة.

ونقلت الوكالة عن السيسي قوله إنه جرى الاتفاق على ضرورة وقف فوري لإطلاق النار (في غزة) وضرورة تحقيق الهدوء في الضفة الغربية لاستئناف محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية بهدف نهائي هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

ونوهت الوكالة بأن الحرب في غزة وصلت إلى نقطة حرجة، مع الاستعداد لهجوم إسرائيلي على مدينة رفح، على طول حدود قطاع غزة مع مصر، حيث يعيش نحو 1.4 مليون شخص -أي أكثر من نصف سكان القطاع - والذين تقطعت بهم السبل في مخيمات وشقق سكنية مكتظة وملاجئ.

ونقلت الوكالة عن أردوغان حثه -في المؤتمر الصحفي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي- لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تجنب الهجوم البري في رفح ، واتهم الحكومة الإسرائيلية بارتكاب "مذابح" في غزة، مشيرا إلى أن "الجهود التي تستهدف إخلاء غزة من السكان غير مقبولة".

واختتم التقرير بالقول إن مصر تعمل بالتعاون مع قطر، والولايات المتحدة الحليف الرئيسي لإسرائيل في محاولة التوسط من أجل وقف إطلاق النار وإعادة المحتجزين الـ130 المتبقين فى غزة. وأجرى المفاوضون محادثات في القاهرة أمس الأول الثلاثاء بهذا الشأن.