وزيرة البيئة تبحث مع شركة بيئة الإماراتية لإعادة التدوير والاستدامة فرص التعاون...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 فبراير 2024 11:25 صباحاً - د. ياسمين فؤاد: الشراكات القوية مع القطاع الخاص في مجال المخلفات تعزز التعاون الاستراتيجي بين البلدين

الرئيس التنفيذي لشركة بيئة: مليار جنيه استثمارات مستقبلية لإدارة المخلفات في مصر

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع السيد خالد الحريمل الرئيس التنفيذي لمجموعة بيئة الإماراتية المتخصصة في إعادة التدوير والاستدامة، والسيد فهد شهيل الرئيس التنفيذي لعمليات المجموعة، لمناقشة التعاون الحالي والمستقبلي في مجال إدارة المخلفات وفتح فرص جديدة للشراكة والاستثمار بين الشركة والقطاع الخاص المصري، وذلك بحضور الأستاذ ياسر عبدالله نائب رئيس البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة.

وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن اعتزازها بالتعاون مع شركة بيئة الإماراتية في مجال إدارة المخلفات، والتي كان لها دور مهم في الشق الخاص بمنظومة المخلفات بمؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ في ٢٠٢٢، إلى جانب التعاون الحالي والمستقبلي في مجال إدارة المخلفات في مصر من خلال الاستفادة من خبرات الشركة والتكنولوجيا المتطورة في تنفيذ العديد من المشروعات بمصر، والتى تبدأ بمنظومة إدارة المخلفات بالعاصمة الادارية الجديدة، والبناء على عقد الشراكة والخدمات الموقع بين شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وشركة «بيئة» للحلول المتكاملة لتدوير المخلفات، خلال مؤتمر المناخ الماضي COP28 بدبي.

واستمعت د. ياسمبن فؤاد لعرض حول أعمال الشركة في مصر، وآخر مستجدات عقد الشراكة مع شركة العاصمة الإدارية لإدارة منظومة المخلفات بالعاصمة الجديدة، والتوسع في الخدمات المقدمة لتشكل الفرز والمعالجة والتدوير للمخلفات، باستثمارات مستقبلية بقيمة مليار جنيه.

وأشارت سيادتها إلى تطلعها لمزيد من التحالفات القوية بين شركة بيئة وشركات القطاع الخاص المصري فى مجال إدارة المخلفات، وإعادة التدوير، بما يعزز مسارات التعاون الثنائي الاستراتيجي بين البلدين الشقيقين، وخاصة في مجال الاستثمار البيئي والمناخي، موضحة أن إدارة المخلفات بأنواعها يقع ضمن المجالات الاستثمارية المستفيدة من الحوافز الخضراء في قانون الاستثمار الجديد.

كما ابدت وزيرة البيئة تطلعها لتنظيم حدث يسلط الضوء على الخطوات التي اتخذتها مصر في مجال إدارة المخلفات، ومنها إصدار أول قانون لإدارة المخلفات بكل انواعها في مصر، والشراكات مع القطاع الخاص، وعرض تجربة التعاون مع شركة بيئة الإماراتية كأحد النماذج المهمة لهذه الشراكات.

ومن جانبه، أكد السيد فهد شهيل الرئيس التنفيذي للعمليات لمجموعة بيئة، أن عقد الشراكة لتنفيذ منظومة النظافة بالعاصمة الادارية الجديدة هو خطوة للانطلاق نحو توسعات أكبر للشركة في مصر، مشيرا التطلع لمزيد من الفرص الاستثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص المصري لتنفيذ مشروعات واعدة في إدارة انواع مختلفة من المخلفات، المخلفات الطبية والإلكترونية وتحويل المخلفات لطاقة، والفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

في حين، أعرب السيد خالد الحريمل الرئيس التنفيذي لمجموعة بيئة عن تطلعه لفتح مزيد من الشراكات داخل مصر، وتقديم ما تملكه الشركة من خبرات تكنولوجيا لتعزيز منظومة إدارة المخلفات بمصر، في إطار خطط التوسع وعقد الشراكات الجديدة في الإقليم.