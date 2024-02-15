سويلم يلتقى رؤساء الإدارات المركزية للرى بمحافظات أسوان وسوهاج والفيوم وقنا وأسيوط

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 فبراير 2024 11:25 صباحاً - سلسلة من الإجتماعات التي يعقدها الدكتور سويلم لمتابعة المنظومة المائية بكل محافظة على حدى

إستعراض الموقف المائي بكل إدارة مركزية ، والحصة المائية المخصصة لها وآليات توزيعها وإجراءات ترشيدها ، وموقف التطهيرات ، وصيانة المنشآت محطات الرفع ، وأعمال تأهيل الترع ، وحصر الآبار المخالفة والأملاك والمخالفات والتعديات

الدكتور سويلم يوجه بالآتى :

- تفعيل إجراءات تحصيل مستحقات الوزارة طبقا للمستهدف من كل إدارة

- التأكيد على تنفيذ منشور التميز غير الاعتيادي ، والإلتزام بمعايير إختيار المتميزين ، ومراجعة موقف حسم شكاوي صرف الربع السابق

- سرعة تحديث قواعد البيانات المختلفة ، والإفادة بموقف السكن الإداري

- الحفاظ على الطابع التاريخى والمعماري لكافة المنشآت والاملاك التابعة للوزارة عند القيام بأي أعمال تأهيل أو تجديد

- سرعة الإنتهاء من أعمال حصر الأملاك الخاصة بالوزارة في نطاق كل إدارة مركزية

- إستمرار متابعة تطهيرات الترع ، والتنسيق مع الزراعة بخصوص تطهيرات المساقى الخاصة ، والإفادة بجدول زمني للإنتهاء من التطهيرات

- الإفادة بموقف الأراضى الزراعية المقرر إستخدام نظم الرى الحديث بها وتروى بالغمر بالمخالفة

- إعداد حصر لأعداد العاملين بكل إدارة والإحتياجات الفعلية لتحديد العجز في العمالة بكل إدارة

- في أسوان .. وضع خارطة طريق للتحول من الرى بالراحة إلى الرى بالرفع مع تطبيق نظم الري الحديث ، ومتابعة دراسة الحل طويل الأجل بترعة وادى النقرة

- فى الفيوم .. متابعة قرارات اللجنة المشتركة بين الزراعة والري فيما يخص منظومة الصرف بقوته الجديدة ، وإستمرار متابعة مناسيب المياه في بحيرة قارون ، ومتابعة تركيب ونش شبك الأعشاب بمحطة البطس الجديدة ، وصيانة خط طرد محطة البطس القديمة

- فى سوهاج .. مراجعة موقف الآبار والكبارى المخالفة وما تم إتخاذه من إجراءات ، ومراجعة مديونيات مقابل الإنتفاع على منافع النيل وإجراءات تحصيلها

- فى قنا .. متابعة صيانة هويس نجع حمادى ، وسحب أعمال تأهيل الترع المتأخرة ، وإزالة المخالفات بمستعمرة الري في إسنا ونجع حمادي

- فى اسيوط .. مراجعة موقف الآبار المخالفة ، وقياس تصرفات محطة وادى الشيح

في إطار متابعة الإستعداد لفترة أقصى الإحتياجات .. عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى عدة إجتماعات مع السادة رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والرى لمحافظات أسوان وسوهاج والفيوم وقنا وأسيوط كلا على حدى لمتابعة حالة المنظومة المائية بهذه المحافظات .

وتأتي هذا الاجتماعات في إطار سلسلة من الإجتماعات التي يعقدها السيد الأستاذ الدكتور/ الوزير مع السادة رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات لمتابعة المنظومة المائية بكل محافظة على حدى .

وإستعرض الدكتور سويلم خلال هذه الإجتماعات الموقف المائي بزمام كل إدارة مركزية ، حيث تم إستعراض الحصة المائية المخصصة لكل ادارة وآليات توزيعها وإجراءات ترشيد إستخدامها سواء من خلال متابعة موقف أعمال تطهيرات المجاري المائية (ترع ومصارف) ، وتطهير المساقي بالتنسيق مع وزارة الزراعة ، ‎وموقف صيانة بوابات أفمام الترع وقناطر الحجز ، فضلا عن قيام كل رئيس ادارة مركزية بإستعراض موقف أعمال تأهيل الترع (سواء داخل أو خارج مراكز مبادرة حياه كريمة) ، وموقف محطات الرفع الواقعة في نطاق الإدارات ، وحصر آبار المياه الجوفية المخالفة بنطاق الإدارات وما تم إتخاذه تجاهها من إجراءات ، وموقف حصر أملاك الوزارة ، وحصر المخالفات والتعديات على المجارى المائية وأملاك الوزارة وما تم إتخاذه من إجراءات لإزالة هذه المخالفات بالتنسيق مع مختلف جهات الدولة ، سواء في داخل الموجة ٢٢ للإزالات او خارجها .

وكان إستعراض موقف مستحقات الإدارات لدى الجهات المختلفة أحد أهم محاور تلك اللقاءات ، مع التأكد من مدى كفاءة إجراءات تحصيل هذه المستحقات لتحقيق مستهدفات كل إدارة طبقا للخطة الموضوعة في هذا الشأن .

هذا وقد أكد الدكتور سويلم على أهمية تنفيذ منشور التميز غير الاعتيادي - منشور رقم (٩) - وقيام السادة رؤساء الإدارات المركزية بإعتماد تشكيل لجان الإختيار بالادارات بنطاق المحافظة ، وكذا الإلتزام بمعايير إختيار المتميزين وإعتماد نتيجة تلك اللجان قبل إرسالها للقطاعات والجهات المختصة والتأكد من عمل لجان الشكاوي ومراجعة أعمالها وموقف حسم شكاوي صرف الربع السابق ، مشددا على أن تلك المكافاة تمثل أداة من أدوات كل قيادة بالوزارة لتحفيز العاملين على بذل قصارى جهدهم بما يعود بالنفع على منظومة العمل بالوزارة ، حيث اكد السادة رؤساء الادارات المركزية على شكر السادة العاملين الحاصلين على تلك المكافأة للسيد الوزير ، وانها أصبحت عامل مشجع وأداة تنافسية بين كافة العاملين للحصول عليها .

وفي اطار حوكمة ادارة المنظومة المائية .. فقد شدد الدكتور سويلم على سرعة تحديث قواعد البيانات المختلفة سواء (معدات - سيارات - تطهيرات - تحصيلات - صيانة البوابات - ........... ) ، والإفادة بموقف السكن الإداري إذا ما كان مشغول بشكل قانوني أو مخالف مع أهمية تفعيل القرار الجمهوري رقم ٣٥١ لسنة ٢٠٢١ المتضمن آليات شغل السكن الإداري وقيم تحصيل مقابل ذلك في نطاق كل إدارة مركزية .

وفي اطار ما تمثله مباني وممتلكات ومنشآت الري من قيمه معمارية وتاريخيه .. فقد أكد الدكتور سويلم على أهمية الحفاظ على الطابع التاريخى والمعماري لكافة المنشآت والاملاك التابعة للوزارة عند القيام بأي أعمال تأهيل أو تجديد ، مع سرعة الإنتهاء من أعمال حصر الأملاك الخاصة بالوزارة في نطاق كل إدارة مركزية .

و وجه الدكتور سويلم خلال اللقاءات بإستمرار الإدارات المركزية في متابعة أعمال تطهيرات الترع إستعداداً لفترة أقصى الإحتياجات ، والتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة بخصوص تطهيرات المساقى الخاصة والإفادة بجدول زمني محدد للإنتهاء من أعمال التطهيرات وتفعيل مواد قانون الموارد المائية رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ لاتمام تلك التطهيرات ، وأيضاً ما يتعلق بموقف الأراضى الزراعية المقرر إستخدام نظم الرى الحديث بها وتروى بالغمر بالمخالفة .

كما وجه سيادته بإعداد حصر لأعداد العاملين بكل إدارة من السادة المهندسين والاداريين والفنيين وتحديد الإحتياجات الفعلية اللازمة لضبط منظومة العمل لتحديد العجز في العمالة بكل إدارة .

وفيما يخص محافظة أسوان .. وجه الدكتور سويلم بوضع خارطة طريق للتحول من الرى بالراحة إلى الرى بالرفع مع تطبيق نظم الري الحديث ، والإفادة بجدول زمنى ودور الإدارات المختلفة بجميع جهات الوزارة فى تنفيذ تلك الخطة ، بالإضافة لمتابعة دراسة الحل طويل الأجل الخاص بترعة وادى النقرة بأسوان لنهو المشاكل المتكررة بالترعة بشكل نهائى والإفادة بموقف الدراسة .

وفى محافظة الفيوم .. وجه الدكتور سويلم بالتنسيق بين هيئة الصرف ومعهد بحوث الصرف والإدارة المركزية لرى الفيوم لمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة المشتركة بين الزراعة والري برئاسة السادة الوزراء خلال آخر اجتماع لها فيما يخص منظومة الصرف بمنطقة مشروع قوته الجديدة بمحافظة الفيوم ، وإستمرار الإدارة فى متابعة مناسيب المياه في بحيرة قارون لضمان عدم تجاوز المناسيب الآمنة ، والتنسيق بين مصلحة الميكانيكا والكهرباء والإدارة المركزية لرى الفيوم لمتابعة عملية تركيب ونش شبك الأعشاب بمحطة البطس الجديدة وصيانة خط طرد محطة البطس القديمة .

وفى محافظة سوهاج .. وجه الدكتور سويلم بمراجعة موقف الآبار المخالفة والكبارى المخالفة على الترع فى زمام المحافظة وما تم إتخاذه من إجراءات تجاهها ، ومراجعة مديونيات مقابل الإنتفاع على منافع نهر النيل بمحافظة سوهاج وإجراءات تحصيلها .

وفى محافظة قنا .. وجه الدكتور سويلم بمتابعة موقف الأعمال الخاصة بصيانة هويس نجع حمادى ، ومتابعة إجراءات سحب العمل من المقاولين المتقاعسين فى عمليات تأهيل الترع مع التشديد على أهمية إزالة أي مخالفات ورد الشيء لأصله في مستعمرة الري في اسنا ونجع حمادي وذلك بحد أقصى نهاية شهر فبراير ٢٠٢٤ .

وفى محافظة أسيوط .. وجه الدكتور سويلم بمراجعة موقف الآبار المخالفة على الترع فى زمام المحافظة وما تم إتخاذه من إجراءات تجاهها ، وقياس تصرفات المياه المنطلقة من محطة وادى الشيح والتي يترتب عليها رى زمام ١٠ آلاف فدان .

وقد شارك في هذه الإجتماعات كل من السيد المهندس/ محمد على رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى لمحافظة أسوان ، والسيد المهندس/ مجدي إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى لمحافظة سوهاج ، والسيد المهندس/ محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة الفيوم ، والسيد المهندس/ كمال محمود رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة قنـا ، والسيد المهندس/ حاتم مختار رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة أسيوط ، وبحضور كل من السيد الدكتور/ أحمد مدحت رئيس القطاع المشرف على مكتب الوزير ، والسيدة المهندسة/ إيمان عبد العزيز رئيس قطاع التفتيش الفني والمالي والإدارى بالديوان العام ، والسيد المهندس/ محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى ، والسيد المهندس/ أحمد نشأت بالمكتب الفني للسيد الوزير .