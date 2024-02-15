أحمد جودة - القاهرة - "يا تلحق يا متلحقش".. وظائف حكومية جديدة في منتصف فبراير 2024 الشروط والأوراق المطلوبة

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن توافر وظائف حكومية جديدة في 7 جهات وذلك بداية من منتصف شهر فبراير الحالي، وقام بتحديد الجهات التي سيتم عقد المسابقة بها.

جاء ذلك في ظل حرص الحكومة المصرية على تعيين خريجي الجامعات من وقت لآخر في بعض الوظائف الحكومية، ويتم عمل الاختبارات واختيار المقبولين، ولا توجد في هذه الوظائف أي وساطة أو تدخل العنصر البشري، وسوف نعرض لكم في هذا المقال عن الوظائف الحكومية.

وظائف في 7 جهات حكومية

هناك عدد كبير من خريجي الجامعات ينتظرون موعد الإعلان عن تفاصيل الوظائف الحكومية التي تم الإعلان عنها من قبل التنظيم والإدارة، وسوف يتم الكشف هذه الوظائف في منتصف شهر فبراير الحالي، حيث تم إطلاق وظائف في هيئة البريد المصري، وظائف في وزارة التربية والتعليم والطب الشرعي في الفترة الأخيرة.

شروط التقديم في وظائف التربية والتعليم 2024

كشفت وزارة التربية والتعليم بأنه خلال الفترة القادمة سيتاح فرصة التقدم للمعلمين الراغبين في المشاركة والانضمام في مسابقة التعليم والتربية لسنة 2024 وقبول طلباتهم، وتعتبر هذه المسابقة هدفها توظيف 30 ألف معلم، كما قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالإعلان عن كافة الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين للعمل في وظيفة معلم مساعد للصفوف الابتدائية الأول، والثاني، والثالث بكافة المحافظات المصرية والشروط كما يلي: