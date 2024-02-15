سويلم يستعرض الموقف المائي بكل إدارة مركزية استعدادا لفترة أقصى الاحتياجات

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أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعات مع رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري لمحافظات أسوان، وسوهاج، والفيوم، وقنا، وأسيوط، كلا على حدى لمتابعة حالة المنظومة المائية بهذه المحافظات، وذلك في إطار متابعة الإستعداد لفترة أقصى الإحتياجات.

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار السلسلة التي يعقدها الدكتور هاني سويلم مع رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات لمتابعة المنظومة المائية بكل محافظة على حدى.

واستعرض الدكتور سويلم خلال الإجتماعات؛ الموقف المائي بزمام كل إدارة مركزية، حيث تم إستعراض الحصة المائية المخصصة لكل ادارة وآليات توزيعها وإجراءات ترشيد إستخدامها سواء من خلال متابعة موقف أعمال تطهيرات المجاري المائية (ترع ومصارف)، وتطهير المساقي بالتنسيق مع وزارة الزراعة، ‎وموقف صيانة بوابات أفمام الترع وقناطر الحجز، فضلا عن قيام كل رئيس ادارة مركزية بإستعراض موقف أعمال تأهيل الترع (سواء داخل أو خارج مراكز مبادرة حياة كريمة)، وموقف محطات الرفع الواقعة في نطاق الإدارات.

كما شهدت الإجتماعات حصر آبار المياه الجوفية المخالفة بنطاق الإدارات وما تم إتخاذه تجاهها من إجراءات، وموقف حصر أملاك الوزارة، وحصر المخالفات والتعديات على المجارى المائية وأملاك الوزارة وما تم إتخاذه من إجراءات لإزالة هذه المخالفات بالتنسيق مع مختلف جهات الدولة، سواء في داخل الموجة ٢٢ للإزالات أو خارجها.

كما تم إستعراض موقف مستحقات الإدارات لدى الجهات المختلفة أحد أهم محاور تلك اللقاءات، مع التأكد من مدى كفاءة إجراءات تحصيل هذه المستحقات لتحقيق مستهدفات كل إدارة طبقا للخطة الموضوعة في هذا الشأن.

وأكد سويلم على، في بيان اليوم الخميس، أهمية تنفيذ منشور التميز غير الاعتيادي - منشور رقم 9 - وقيام رؤساء الإدارات المركزية باعتماد تشكيل لجان الإختيار بالإدارات بنطاق المحافظة، وكذا الإلتزام بمعايير إختيار المتميزين وإعتماد نتيجة تلك اللجان قبل إرسالها للقطاعات والجهات المختصة والتأكد من عمل لجان الشكاوى ومراجعة أعمالها وموقف حسم شكاوي صرف الربع السابق.

وشدد الوزير على سرعة تحديث قواعد البيانات المختلفة سواء (معدات - سيارات - تطهيرات - تحصيلات - صيانة البوابات)، والإفادة بموقف السكن الإداري إذا ما كان مشغول بشكل قانوني أو مخالف مع أهمية تفعيل القرار الجمهوري رقم 351 لسنة 2021 المتضمن آليات شغل السكن الإداري وقيم تحصيل مقابل ذلك في نطاق كل إدارة مركزية.

وأكد الدكتور سويلم على أهمية الحفاظ على الطابع التاريخي والمعماري لكافة المنشآت والاملاك التابعة للوزارة عند القيام بأي أعمال تأهيل أو تجديد، مع سرعة الإنتهاء من أعمال حصر الأملاك الخاصة بالوزارة في نطاق كل إدارة مركزية، وذلك في إطار ما تمثله مباني وممتلكات ومنشآت الري من قيمة معمارية وتاريخية.

و وجه سويلم، خلال اللقاءات، بإستمرار الإدارات المركزية في متابعة أعمال تطهيرات الترع إستعدادًا لفترة أقصى الاحتياجات، والتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة بخصوص تطهيرات المساقى الخاصة والإفادة بجدول زمني محدد للإنتهاء من أعمال التطهيرات وتفعيل مواد قانون الموارد المائية رقم 147 لسنة 2021 لإتمام تلك التطهيرات، وأيضًا ما يتعلق بموقف الأراضى الزراعية المقرر إستخدام نظم الرى الحديث بها وتروى بالغمر بالمخالفة.

كما وجه الوزير بإعداد حصر لأعداد العاملين بكل إدارة من المهندسين والإداريين والفنيين وتحديد الإحتياجات الفعلية اللازمة لضبط منظومة العمل لتحديد العجز في العمالة بكل إدارة.

وفيما يخص محافظة أسوان؛ وجه الوزير بوضع خارطة طريق للتحول من الري بالراحة إلى الرى بالرفع مع تطبيق نظم الري الحديث، والإفادة بجدول زمنى ودور الإدارات المختلفة بجميع جهات الوزارة فى تنفيذ تلك الخطة، بالإضافة لمتابعة دراسة الحل طويل الأجل الخاص بترعة وادي النقرة بأسوان لنهو المشاكل المتكررة بالترعة بشكل نهائى والإفادة بموقف الدراسة.

وفى محافظة الفيوم؛ وجه الدكتور سويلم بالتنسيق بين هيئة الصرف ومعهد بحوث الصرف والإدارة المركزية لرى الفيوم لمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة المشتركة بين الزراعة والري برئاسة الوزراء خلال آخر اجتماع لها فيما يخص منظومة الصرف بمنطقة مشروع قوته الجديدة بمحافظة الفيوم، واستمرار الإدارة فى متابعة مناسيب المياه في بحيرة قارون لضمان عدم تجاوز المناسيب الآمنة، والتنسيق بين مصلحة الميكانيكا والكهرباء والإدارة المركزية لرى الفيوم لمتابعة عملية تركيب ونش شبك الأعشاب بمحطة البطس الجديدة وصيانة خط طرد محطة البطس القديمة.

وفى محافظة سوهاج.. وجه الدكتور سويلم بمراجعة موقف الآبار المخالفة والكبارى المخالفة على الترع فى زمام المحافظة وما تم إتخاذه من إجراءات تجاهها، ومراجعة مديونيات مقابل الإنتفاع على منافع نهر النيل بمحافظة سوهاج وإجراءات تحصيلها.

وفى محافظة قنا.. وجه الوزير بمتابعة موقف الأعمال الخاصة بصيانة هويس نجع حمادى، ومتابعة إجراءات سحب العمل من المقاولين المتقاعسين فى عمليات تأهيل الترع مع التشديد على أهمية إزالة أي مخالفات ورد الشيء لأصله في مستعمرة الري في اسنا ونجع حمادي وذلك بحد أقصى نهاية شهر فبراير 2024.

وفى محافظة أسيوط.. وجه الدكتور سويلم بمراجعة موقف الآبار المخالفة على الترع فى زمام المحافظة وما تم اتخاذه من إجراءات تجاهها، وقياس تصرفات المياه المنطلقة من محطة وادى الشيح والتي يترتب عليها رى زمام 10 آلاف فدان.