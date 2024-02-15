نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت عمليات البحث الأخيرة ازديادًا في الاهتمام بطريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة باستخدام الرقم القومي، وذلك بناءً على قرار رسمي أصدرته وزارة التضامن الاجتماعي. يوفر هذا القرار تفاصيل حول كيفية تقديم الشكاوى باستخدام الرقم الوطني، مشيرًا إلى الخطوات الضرورية لضمان تقديم الطلب بشكل صحيح. يُشير القرار أيضًا إلى إمكانية إرسال الشكاوى عبر الرقم 19680 للمستفيدين من معاشات تكافل وكرامة.

للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، يُنصح باتباع الخطوات التالية:

1. زيارة الموقع الرسمي لبوابة الاستعلام والشكاوى.

2. إدخال الرقم القومي للمتقدم.

3. الضغط على زر الاستعلام.

4. عرض نتائج المعاشات بما في ذلك القبول أو الرفض مع توضيح سبب الرفض.

بالنسبة لتقديم التظلمات لعام 2024، يتبع المتقدمين الخطوات التالية:

1. النقر على الرابط الرسمي.

2. إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة.

3. الضغط على كلمة "استعلام".

4. عرض نتيجة الاستعلام وإدخال بيانات المتقدم ورقم بطاقة تكافل.

5. تحديد نوع البطاقة (تكافل أو كرامة) وحالة البطاقة (سارية أو متوقفة).

6. توضيح السبب في حالة التجميد، وإذا كانت البطاقة سارية، يجب توضيح القيمة المستحقة.

لتقديم شكاوى معاش تكافل وكرامة، يلتزم المتقدمون بالتالي:

1. زيارة منصة وزارة التضامن الاجتماعي.

2. النقر على "تسجيل شكوى".

3. إدخال جميع البيانات المطلوبة.

4. تسجيل تفاصيل الشكوى في المكان المخصص.

5. الضغط على أيقونة التسجيل.