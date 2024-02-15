نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس جامعة أسوان يطلق لجان المناقشة على أبحاث دارسي الماجستير المهني بكلية التجارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلق الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة اسوان اشارة البدء لاعمال اللجنة الدائمة للمناقشة والحكم على ابحاث الدارسين لأول دفعة لبرنامج الماجستير المهني بقسم ادارة الاعمال MBA بكلية التجارة جامعة اسوان.

واشار الدكتور محمد مهلل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن هذا البرنامج وتلك الشراكة مع كلية التجارة جامعة جنوب الوادي صنعت نجاحات نحن بصددها اليوم.

واكد الدكتور حسن الشقطي عميد كلية التجارة أن هذا البرنانج ما كان ليتم لولا وقوف واحتضان السيد ا.د.ايمن عثمان رئيس الجامعة التي منح لادارة الكلية كل الامكانات وفتح كل الابواب لكي تنتطلق في برامج ومنظومات حققت الكثير من الانجازات للجامعة والمجتمع الاسواني.

كما صرح دكتور حسن الشقطي بان هذا البرنامج هو هدية كلية التجارة لابناء اسوان لكل فئات الاطباء والمهندسين والمصرفيين وكافة التخصصات والوظائف الاخرى.

جانب من اللقاء