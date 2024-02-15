الرئيس السيسي ونظيره البرازيلي يشهدان التوقيع على عدد من الاتفاقيات

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 فبراير 2024 01:32 مساءً - شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره البرازيلي لولا دا سيلفا توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى بمقر رئاسة الجمهورية "قصر الاتحادية"، نظيره البرازيلى لولا دا سيلفا، الذي يقوم بزيارة لمصر تتزامن مع مرور 100 عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين.

وصرح المستشار د.أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن المباحثات ستتناول العلاقات الثنائية المتميزة، والتنسيق المشترك في المحافل الدولية، في ضوء الثقل الإقليمي لكل من الدولتين، وجهودهما المشتركة لتطوير وإصلاح منظومة الحوكمة الدولية، لتعكس بشكل أكثر عدالة مصالح دول الجنوب، وكذلك في ضوء عضوية البلدين في مجموعة بريكس، بالإضافة إلى رئاسة البرازيل لمجموعة العشرين لهذا العام ودعوتها لمصر للمشاركة كضيف في اجتماعات المجموعة.