نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التموين توضح أهم الشروط لاضافة المواليد على بطاقة التموين 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلق عام 2024 بإثارة استثنائية حول كيفية إضافة المواليد إلى بطاقات التموين في مصر، حيث يعكس هذا الاهتمام الكبير حاجة العديد من المواطنين لتحديث بياناتهم وتوثيق إضافة أفراد جدد إلى أسرهم.

تُعد بطاقات التموين أداة حيوية لتأمين احتياجات الأسر الأساسية، وتقوم الحكومة بتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين لتسهيل تحديث هذه البطاقات بطريقة سهلة.

شروط إضافة المواليد في بطاقة التموين:



1. حد الدخل الشهري لصاحب بطاقة التموين يجب أن يكون أقل من 2500 جنيه.

2. عمر الأبناء الذين يتم إضافتهم على بطاقة التموين لا يقل عن 4 سنوات.

3. لا يُسمح بإضافة أكثر من طفلين لصاحب البطاقة وزوجته.

4. الحد الأدنى للدخل الشهري هو أقل من 3000 جنيه.

الفئات المستحقة للإضافة:



1. الأفراد الحاصلين على معاش تكافل وكرامة.

2. الأفراد الحاصلين على معاش تضامن اجتماعي.

3. الأفراد الذين يحصلون على معاش أقل من 2500 جنيه.

4. الأفراد الذين يحصلون على الحد الأدنى للأجور، البالغ 3000 جنيه.

إضافة المواليد عبر مصر الرقمية:



1. فتح موقع مصر الرقمية.

2. إدخال رقم الهاتف المرتبط بالبطاقة التموينية.

3. كتابة رقم الهوية القومية للتحقق من الهوية.

4. استلام الرقم السري لاحقًا.

5. اختيار إضافة الأبناء غير المقيدين في التموين بعد تسجيل الدخول.

6. ملء بيانات المواليد وإرفاق الوثائق الضرورية.

7. تقديم الطلب للتأكيد بعد التحقق من البيانات والوثائق.