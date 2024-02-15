الاتحاد الإفريقي يمنع وفدًا صهيونيًا من دخول مقره

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 فبراير 2024 02:29 مساءً - ومرصد الأزهر: زيارة الوفد بالتزامن مع السعي لضرب رفح إدراك لخطورة تأثير التحركات الإفريقية على صورته الخارجية

منع الاتحاد الإفريقي وفدًا صهيونيًا من دخول مقره الرئيسي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وذلك بعد تقدم الوفد بطلب لمقابلة مسؤولين أفارقة لتوضيح موقف الكيان الصـ.هيـ.وني من الحرب الدائرة بقطاع غـ..زة.

وذكر دبلوماسيون أن الوفد الصـ.هيـ.وني الذي ضمّ المدير العام بوزارة الخارجية ياكوف بليشتين، ورئيس إدارة المتابعة بإفريقيا عميت بياس، وصل إلى أديس أبابا في محاولة للتواصل مع عدد من المسؤولين الأفارقة لتخفيف حدة الموقف الذي تتخذه عدة دول إفريقية لمناهضة ممارسات الاحتـ..لال وما يقوم به من إبا.دة جماعية بحق الفلـ.سطـ.ينيين بقطاع غـ..زة، علاوة على كسب تأييد بعض الدول الإفريقية لانضمام الكيان للاتحاد الإفريقي بصفة مراقب، علمًا بأن الاتحاد أعلن رفضه لهذا الطلب في وقت سابق.

وتعقيبًا على موقف الاتحاد الإفريقي، يؤكد مرصد الأزهر أن الاحتلال يسعى لتحسين صورته الملطخة بدماء الفلسطينيين، بعد تحرك إحدى دول القارة ضده أمام محكمة العدل الدولية، إذ يرغب الكيان المحتل في اللعب على وتر التعاطف لكسب تأييد إفريقي ودولي لممارساته الد.موية في قطاع غـ..زة ورفح بدعوى الدفاع عن النفس، وهو الأمر الذي قابله تقديم جنوب إفريقيا طلبًا للمحكمة لمنع الاحتـ..لال من العدوان على رفح، مما يعكس إدراك الصـ.هـ.اينة لتأثير القارة الإفريقية.

كما يشدّد المرصد على ضرورة الثبات على المواقف المناهضة للممارسات الو.حشية التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق الأبرياء، والتصدي لمحاولات الكيان المعهودة عنه لتزييف الواقع وقلب الحقائق وتقديم روايات مخالفة لما يحدث من مجا.زر وجرائم بعيدة كل البعد عن الإنسانية.