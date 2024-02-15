موعد فتح باب التطوع في الجيش 2024 للبنات والأوراق المطلوبة

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أحمد جودة - القاهرة - تم فتح باب التطوع في الجيش للبنات لعام 2024، وللحصول على معلومات حول متطلبات التقديم والأوراق المطلوبة، يجب على المرشحين زيارة مكاتب الاستقدام في محافظتهم لإكمال الإجراءات.

يُشدد على أهمية الالتحاق بالجيش كخيار محترم ومهم للشباب الراغبين في خدمة وطنهم.

متطلبات التقديم للجيش المصري في عام 2024:

شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

- معدل لا يقل عن 60٪ في الدورة التحضيرية.

- بيان درجات مصدق.

- العمر بين 15 و25 سنة.

- الطول الأدنى المطلوب هو 170 سم.

- المرشح يجب أن يكون مصري الجنسية.

- اجتياز الاختبارات الصحية والبدنية بنجاح.

الأوراق المطلوبة للتجنيد في الجيش المصري 2024:

نسخة من آخر شهادة دراسية.

- التحقق من درجات النجاح من جهة معترف بها.

- شهادة ميلاد حديثة.

- منشور الحالة الجنائية.

- ثماني صور شخصية 4 × 6 سم.

- بطاقة الرقم القومي (نسختين).

- إثبات التحاق بجامعة معترف بها (إن وجد).

موعد فتح باب التطوع في الجيش 2024 للبنات

عند تقديم الطلب الإلكتروني، يجب على المرشحين زيارة مكاتب الاستقدام المختلفة في محافظتهم لإنهاء الخطوات المطلوبة، بالنسبة للشباب الذين يرغبون في خدمة وطنهم والمساعدة في حماية أمن مصر واستقرارها، يعد الالتحاق بالجيش خيارًا مهمًا ومحترمًا وتعرف على المتطلبات الأكثر أهمية للوفاء بها من أجل الالتحاق بالجيش المصري في عام 2024 وتنص وزارة الدفاع المصرية على ضرورة استيفاء المتطلبات التالية للتقديم والتطوع للجيش المصري عام 2024:

الحد الأدنى من شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

ما لا يقل عن 60٪ بشكل عام في الدورة التحضيرية.

بيان درجات على أن يكون مصدق من جهة معتمدة.

الفئة العمرية لهذا المطلب هي ما بين 15 و25 سنة.

الحد الأدنى للطول المطلوب هو 170 سم.

ويجب أن يكون المرشح مصري الجنسية وكذلك والديه.

اجتياز جميع الاختبارات الصحية والبدنية بنجاح.

الأوراق المطلوبة للتجنيد في الجيش المصري 2024

أما عن الأوراق المطلوبة للتجنيد في الجيش المصري عام 2024 لكي يتم النظر في منصب متطوع في الجيش المصري في عام 2024، يجب تقديم الأوراق التالية: