ما هي حقيقة فتح باب التطوع في الجيش 2024 للبنات؟ + الأوراق المطلوبة

أحمد جودة - القاهرة - موعد فتح باب التطوع في الجيش 2024 للبنات والأوراق المطلوبة

هناك الكثير من الأسئلة التي تراود الناس حول موعد انتهاء فترة التقديم للجيش وفي هذا السياق، حيث يستحوذ هذا الأمر على اهتمام الكثير من المواطنين.

وفي هذا الصدد، أعلنت القوات المسلحة أنه يتم الآن قبول طلبات الالتحاق بالجيش للعام المقبل 2024 من كل من يحمل الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها من المدارس الرياضية أو المدارس الإعدادية المهنية أو الأزهر، بشرط أن يكون من ألعاب القوى والوصول إلى معدل لا يقل عن 60% أو أعلى وسنقوم بتوضيح المعلومات الأساسية معكم عبر بوابة دوت الخليج الإلكترونية.

موعد فتح باب التطوع في الجيش 2024 للبنات

عند تقديم الطلب الإلكتروني، يجب على المرشحين زيارة مكاتب الاستقدام المختلفة في محافظتهم لإنهاء الخطوات المطلوبة، بالنسبة للشباب الذين يرغبون في خدمة وطنهم والمساعدة في حماية أمن مصر واستقرارها، يعد الالتحاق بالجيش خيارًا مهمًا ومحترمًا وتعرف على المتطلبات الأكثر أهمية للوفاء بها من أجل الالتحاق بالجيش المصري في عام 2024 وتنص وزارة الدفاع المصرية على ضرورة استيفاء المتطلبات التالية للتقديم والتطوع للجيش المصري عام 2024:

الحد الأدنى من شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

ما لا يقل عن 60٪ بشكل عام في الدورة التحضيرية.

بيان درجات على أن يكون مصدق من جهة معتمدة.

الفئة العمرية لهذا المطلب هي ما بين 15 و25 سنة.

الحد الأدنى للطول المطلوب هو 170 سم.

ويجب أن يكون المرشح مصري الجنسية وكذلك والديه.

اجتياز جميع الاختبارات الصحية والبدنية بنجاح.

الأوراق المطلوبة للتجنيد في الجيش المصري 2024

أما عن الأوراق المطلوبة للتجنيد في الجيش المصري عام 2024 لكي يتم النظر في منصب متطوع في الجيش المصري في عام 2024، يجب تقديم الأوراق التالية:

نسخة من أحدث شهادة دراسية من المدرسة.

التحقق من درجات النجاح الصادرة من جهة معترف بها.

أحدث شهادة ميلاد لمقدم الطلب.

منشور الحالة الجنائية المعاصرة.

ثماني صور شخصية نظيفة وحديثة مقاس 4 × 6 سم.

بطاقة الرقم القومي من نسختين.

ما يفيد التحاق مقدم الطلب بجامعة معترف بها.

يسمح بالمشاركة فقط للمتقدمين رواة القصص الذين اجتازوا المرحلة الرئيسية والذين فشلوا في المرحلة المتوسطة.