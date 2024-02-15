مؤتمر قسم القلب بكلية طب الأزهر بدمياط يتناول أحدث طرق التشخيص والعلاج...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 فبراير 2024 03:35 مساءً - تأكيدًا على النشاط العلمي الكبير وحرصًا على التعاون وتبادل الخبرات بين قسم القلب والأوعية الدموية بكليات الطب بجامعة الأزهر والجامعات المصرية؛ ينظم قسم القلب والأوعية الدموية بكلية طب بنين الأزهر بدمياط مؤتمره العلمي السنوي الثاني حول: (الجديد والحديث في طرق التشخيص والعلاج في مجالات القلب والأوعية الدموية) يومي 22 و23 من فبراير الجاري 2024م؛ صرح بذلك الدكتور محمد السيد بشندي، رئيس القسم رئيس المؤتمر، مشيرًا إلى أن المؤتمر الثاني للقسم يقام برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمد فكري، نائب رئيس الجامعة لفرعي: البنات والوجه البحري، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور راشد محمد راشد، عميد كلية طب بنين الأزهر بدمياط، والدكتور عصام طمان، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور فتحي سلامة، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وأوضح الدكتور محمد السيد بشندي، رئيس القسم، أن المؤتمر الثاني لقسم القلب والأوعية الدموية يقام انطلاقًا من رسالة جامعة الأزهر العريقة الفاعلة في الارتقاء بالممارسة الطبية وتبادل المعرفة مع مختلف الجامعات والمؤسسات الطبية في ربوع جمهورية مصر العربية، وإيمانًا من قسم القلب والأوعية الدموية بكلية طب بنين دمياط بضرورة مواكبة أحدث النظم العالمية في مجال التشخيص والعلاج.

وأضاف رئيس القسم أن المؤتمر السنوي الثاني للقسم يقام بمشاركة كوكبة من أساتذة القلب بالجامعات المصرية، والتي تشمل: (أقسام القلب بكليات الطب بجامعة الأزهر وأساتذة القلب بكليات الطب بجامعات: القاهرة، وعين شمس، والمنصورة، ودمياط، ومركز قلب دمياط، وكفر الشيخ، وقناة السويس، وحلوان، والزقازيق، وبنها).

لافتا أن المؤتمر يناقش الحالات الفعلية التي يواجهها أطباء القلب في حياتهم المهنية، وكيفية تعامل خبراء القلب معها عمليًّا؛ لتعم الفائدة، ويكتسب شباب الأطباء الخبرة من الأساتذة في التعامل مع حالات القلب الحرجة، مشيرًا إلى أن جلسات المؤتمر المتنوعة تتناول معظم فروع أمراض القلب: (أمراض صمامات القلب وعلاجاتها الحديثة عن طريق القسطرة التداخلية – كهروفسيولوجيا القلب– هبوط عضلة القلب– الحديث في علاج الشرايين التاجية– الطرق الحديثة في التعامل مع عوامل الخطورة المسببة لأمراض القلب خاصة ارتفاع نسب الكوليستيرول والدهون بالدم).

كما أعلن رئيس القسم أنه يعقد على هامش المؤتمر ورشَتَيْ عمل لتدريب شباب الأطباء على كيفية التعامل مع حالات التكلس الشديد للشرايين التاجية، والتعامل مع المضاعفات المحتملة التي قد تحدث للمرضى في أثناء إجراء القساطر التداخلية للشرايين التاجية.