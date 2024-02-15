حسام حسن: رفضنا أن نكون طرفا ثانيا فى عقد تدريب منتخب مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 فبراير 2024 03:40 مساءً - أكد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، أنه رفض أن يكون هو وشقيقة غبراهيم حسن مدير الكرة بالمنتخب "طرفاً ثانياً" في العقد الذي تم توقيعه مع اتحاد الكرة مؤخراً لتدريب الفراعنة، وعلق على ذلك قائلاً: " مينففعش أكون أنا وإبراهيم طرف تاني ضد مصر ".

وقال حسام حسن خلال مؤتمر اتحاد الكرة لتقديمه في أحد فنادق التجمع: "رفضت أن أكون طرفا ثانيا في العقد مع اتحاد الكرة لكى لا أكون ضد مصر فى أي شيء وأنا تحت أمر مصر في أي وقت".

ووقع حسام حسن الثلاثاء الماضي، عقود تدريب منتخب مصر خلال جلسة عقدت داخل مقر اتحاد الكرة ، وذلك بحضور جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، ونائبه خالد الدرندلي، بجانب أعضاء المجلس اللواء حلمي مشهور والدكتور إيهاب الكومي، والدكتورة دينا الرفاعي.

وشهدت جلسة التوقيع كذلك حضور كل من إبراهيم حسن مدير المنتخب، وطارق سليمان المدرب العام، ووليد بدر المدير الإداري الجديد لمنتخب مصر.

ويناقش حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر ، مع اتحاد الكرة ورابطة الأندية تقديم موعد انطلاق معسكر المنتخب 48 ساعة ليبدأ يوم 16 مارس المقبل بدلا من يوم 18 من نفس الشهر.

ويرغب حسام حسن في تقديم موعد المعسكر لتحقيق أقصى استفادة من المعسكر قبل خوض الدورة الودية الدولية بالامارات في الفترة من 22 حتى 26 مارس المقبل وتضم منتخبات تونس ونيوزيلندا وكرواتيا.

وعقد ابراهيم حسن مدير منتخب مصر مؤخرا اجتماعا تنسيقيا مع مجلس إدارة اتحاد الكرة لمناقشة ترتيبات الدورة.