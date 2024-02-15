نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بين محطتي محرم بك/ الحمام والعكس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن تشغيل خدمة جديدة بعربات "تحيا مصر" ما بين محرم بك/ الحمام والعكس خط الإسكندرية/ مطروح، وذلك اعتبارا من يوم السبت الموافق 17 / 2 / 2024 وبيانهم كالتالي:

- قطار 4224 محرم بك/ الحمام حيث يقوم من محطة محرم بك الساعة 04:20 صباحا ويصل محطة الحمام الساعة 06:00 صباحا طبقا للجدول المرفق.

- قطار 4226 محرم بك/ الحمام، حيث يقوم من محطة محرم بك الساعة 08:15 صباحًا ويصل محطة الحمام الساعة 09:55 صباحًا طبقا للجدول المرفق.

- قطار 4228 محرم بك/ الحمام، حيث يقوم من محطة محرم بك الساعة 01:10 مساء ويصل محطة الحمام الساعة 02:50 مساء طبقا للجدول المرفق.

- قطار 4230 محرم بك/ الحمام، حيث يقوم من محطة محرم بك الساعة 04:10 مساء ويصل محطة الحمام الساعة 05:50 مساء طبقا للجدول المرفق.

- قطار 4225 الحمام/ محرم بك، حيث يقوم من محطة الحمام الساعة 04:50 صباحًا ويصل محطة محرم بك الساعة 06:30 صباحًا طبقا للجدول المرفق.

- قطار 4227 الحمام/ محرم بك، حيث يقوم من محطة الحمام الساعة 07:15 صباحًا ويصل محطة محرم بك الساعة 08:55 صباحًا طبقا للجدول المرفق.

- قطار 4229 الحمام/ محرم بك، حيث يقوم من محطة الحمام الساعة 01:40 مساء ويصل محطة محرم بك الساعة 03:25 مساء طبقا للجدول المرفق.

- قطار 4231 الحمام/ محرم بك، حيث يقوم من محطة الحمام الساعة 04:40 مساء ويصل محطة محرم بك الساعة 06:25 مساء طبقا للجدول المرفق.

ويترتب على ذلك تعديل مواعيد قطارات (652 - 300 - 656 - 646 - 649 - 653 - 655 - 657 - 299 - 1209 - 647) طبقًا للجداول المرفقة.