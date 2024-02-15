نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يطمئن على انتظام حركة البيع والشراء بمنافذ سوق الجملة بأكتوبر (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اطمأن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على انتظام حركة البيع والشراء بسوق الجملة للخضراوات والفاكهة بـ 6 أكتوبر ومنافذ بيع التجزئة التي تم افتتاحها منذ أيام داخل السوق لتوفير الخضروات والفواكه التجزئة بسعر الجملة.

ووجه محافظ الجيزة رئيس سوق الجملة بإستمرار حملات المتابعة لمراقبة حركة البيع والشراء بالسوق والمنافذ، والتأكد من توافر كافة السلع بشكل دائم وبيعها للجمهور بالأسعار المعلنة دون أية زيادات من قبل التجار.

كما شدد المحافظ علي عدم السماح بالمغالاه في الاسعار واستبدال البائعين غير الملتزمين بقوائم الاسعار داخل المنافذ السلعية مؤكدًا أن المحافظة توفر المواقع لعرض وبيع السلع دون تحميل البائع اي أعباء مالية لوضع نسب خصومات في اسعار السلع التموينية والخضروات والفواكه المعروضة لتحقيق الأستفادة للمواطنين.

وأشار إلى أنه تم تخصيص أرقام ( ٠١٠٠٨٠٤٧٠٨٦، ٠١١٤٧٨٢١٦٥٣) لتلقى شكاوى المواطنين من المترددين على منافذ بيع التجزية للخضروات والفاكهة والسلع الغذائية بالسوق للتعامل الفوري حيالها.

وأشار تقرير الجهاز التنفيذى للسوق إلى إستقرار الأسعار خلال اليوم الخميس والتى شملت ٦ جنيهات لكيلو الطماطم و١٥ جنيه لكيلو البصل و١٣ جنيه لكيلو الموز و٨ جنيه لكيلو البرتقال و١٣ جنيه لكيلو الخيار و٧ جنيه لكيلو الكوسة و ٣٠ لكيلو الثوم و١٥ للجوافة و٦٩ جنيه لكيلو العدس و٣٢ جنيه لكيلو الأرز و٧٥ لعبوة الزيت سعة ٧٠٠ مل.

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