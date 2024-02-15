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تشغيل خدمة جديدة ما بين محطتي محرم بك / الحمام والعكس

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حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 فبراير 2024 04:36 مساءً - في إطار التطوير المستمر التي تقوم به الهيئة القومية لسكك حديد مصر و العمل على توفير سبل الراحة للسادة الركاب والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم وتنفيذًا لتعليمات السيد المهندس / محمد عامر – رئيس مجلس الإدارة .

تعلن الهيئة عن تشغيل خدمة جديدة بعربات "تحيا مصر" ما بين محرم بك/ الحمام و العكس خط الإسكندرية / مطروح .

وذلك إعتباراً من يوم السبت الموافق 17 / 2 / 2024 وبيانهم كالتالي:

- قطار 4224 محرم بك / الحمام حيث يقوم من محطة محرم بك الساعة 04:20 صباحاً يصل محطة الحمام الساعة 06:00 صباحاً طبقا للجدول المرفق.

- قطار 4226 محرم بك / الحمام حيث يقوم من محطة محرم بك الساعة 08:15 صباحاً يصل محطة الحمام الساعة 09:55 صباحاً طبقا للجدول المرفق.

- قطار 4228 محرم بك / الحمام حيث يقوم من محطة محرم بك الساعة 01:10 مساءاً يصل محطة الحمام الساعة 02:50 مساءاً طبقا للجدول المرفق.

- قطار 4230 محرم بك / الحمام حيث يقوم من محطة محرم بك الساعة 04:10 مساءاً يصل محطة الحمام الساعة 05:50 مساءاً طبقا للجدول المرفق.

- قطار 4225 الحمام / محرم بك حيث يقوم من محطة الحمام الساعة 04:50 صباحاً يصل محطة محرم بك الساعة 06:30 صباحاً طبقا للجدول المرفق.

- قطار 4227 الحمام / محرم بك حيث يقوم من محطة الحمام لساعة 07:15 صباحاً يصل محطة محرم بك الساعة 08:55 صباحاً طبقا للجدول المرفق.

- قطار 4229 الحمام / محرم بك حيث يقوم من محطة الحمام الساعة 01:40 مساءاً يصل محطة محرم بك الساعة 03:25 مساءاً طبقا للجدول المرفق.

- قطار 4231 الحمام / محرم بك حيث يقوم من محطة الحمام الساعة 04:40 مساءاً يصل محطة محرم بك الساعة 06:25 مساءاً طبقا للجدول المرفق.

ويترتب علي ذلك تعديل مواعيد قطارات (652 - 300 - 656 - 646 - 649 - 653 - 655 - 657 - 299 - 1209 - 647) طبقًا للجداول المرفقة.

والهيئة لاتتوانى فى تقديم افضل خدمة لجمهور الركاب

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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