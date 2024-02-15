تشغيل خدمة جديدة ما بين محطتي محرم بك / الحمام والعكس

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 فبراير 2024 04:36 مساءً - في إطار التطوير المستمر التي تقوم به الهيئة القومية لسكك حديد مصر و العمل على توفير سبل الراحة للسادة الركاب والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم وتنفيذًا لتعليمات السيد المهندس / محمد عامر – رئيس مجلس الإدارة .

تعلن الهيئة عن تشغيل خدمة جديدة بعربات "تحيا مصر" ما بين محرم بك/ الحمام و العكس خط الإسكندرية / مطروح .

وذلك إعتباراً من يوم السبت الموافق 17 / 2 / 2024 وبيانهم كالتالي:

- قطار 4224 محرم بك / الحمام حيث يقوم من محطة محرم بك الساعة 04:20 صباحاً يصل محطة الحمام الساعة 06:00 صباحاً طبقا للجدول المرفق.

- قطار 4226 محرم بك / الحمام حيث يقوم من محطة محرم بك الساعة 08:15 صباحاً يصل محطة الحمام الساعة 09:55 صباحاً طبقا للجدول المرفق.

- قطار 4228 محرم بك / الحمام حيث يقوم من محطة محرم بك الساعة 01:10 مساءاً يصل محطة الحمام الساعة 02:50 مساءاً طبقا للجدول المرفق.

- قطار 4230 محرم بك / الحمام حيث يقوم من محطة محرم بك الساعة 04:10 مساءاً يصل محطة الحمام الساعة 05:50 مساءاً طبقا للجدول المرفق.

- قطار 4225 الحمام / محرم بك حيث يقوم من محطة الحمام الساعة 04:50 صباحاً يصل محطة محرم بك الساعة 06:30 صباحاً طبقا للجدول المرفق.

- قطار 4227 الحمام / محرم بك حيث يقوم من محطة الحمام لساعة 07:15 صباحاً يصل محطة محرم بك الساعة 08:55 صباحاً طبقا للجدول المرفق.

- قطار 4229 الحمام / محرم بك حيث يقوم من محطة الحمام الساعة 01:40 مساءاً يصل محطة محرم بك الساعة 03:25 مساءاً طبقا للجدول المرفق.

- قطار 4231 الحمام / محرم بك حيث يقوم من محطة الحمام الساعة 04:40 مساءاً يصل محطة محرم بك الساعة 06:25 مساءاً طبقا للجدول المرفق.

ويترتب علي ذلك تعديل مواعيد قطارات (652 - 300 - 656 - 646 - 649 - 653 - 655 - 657 - 299 - 1209 - 647) طبقًا للجداول المرفقة.

والهيئة لاتتوانى فى تقديم افضل خدمة لجمهور الركاب