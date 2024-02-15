لسوء الأحوال الجوية.. السكة الحديد تقرر تخفيض سرعة القطارات على بعض الخطوط

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 فبراير 2024 04:36 مساءً - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الخميس، أنه نظرًا لسوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار بكثافة على أنحاء متفرقة من بالبلاد، مما قد يسبب خطورة على مسير القطارات لذا قررت الهيئة تخفيض سرعة مسير القطارات على بعض الخطوط.

غرف الطوارئ

كما أكدت الهيئة علي الاستعداد التام لاستقبال فصل الشتاء والأمطار على كافة مواقع الهيئة بغرفة طوارئ رئيسية إلى جانب غرف طوارئ منتشرة على مستوى مناطق الهيئة، وذلك لسرعة مواجهة أي مشكلة تؤثر على أمن وسلامة مسير القطارات نتيجة سقوط الأمطار.

وتقدمت الهيئة بالاعتذار عن هذا التأخير الخارج عن إرادتها، مؤكدة على أنها لا تدخر جهدًا في تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.