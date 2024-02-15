رئيس البرازيل: نسعى لاستعادة الحوار مع الدول العربية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 فبراير 2024 04:41 مساءً - قال الرئيس البرازيلي لولا دي سيلفا إنه يعود اليوم إلى مقر الجامعة العربية بعد 20 عاما، معربا عن فخر بلاده بالعلاقات الثقافية مع الدول العربية.

وأضاف فى كلمته أمام مجلس الجامعة العربية اليوم الخميس، إن البرازيل هي أول دولة بأمريكا اللاتينية التي تحظى بعضو مراقب بالجامعة العربية.

وأوضح أن زيارته اليوم للجامعة العربية تعكس رغبة بلاده في استعادة الحوار مع الدول العربية، خاصة أنه سبق وأن زار الإمارات والسعودية لتعزيز التعاون فى التجارة والثقافة والتكنولوجيا وغيرها.