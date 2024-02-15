مائل للبرودة نهارا والصغرى بالقاهرة 11 درجة.. طقس غدا الجمعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 فبراير 2024 04:41 مساءً - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة، طقسا مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد بارد على السواحل الغربية مائل للدفء على جنوب الصعيد دافئ على جنوب سيناء، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما يشهد غدا شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد.

ومتوقع غدا أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحياناً قد تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق مطروح - اسكندرية - البحيرة -كفر الشيخ - الدقهلية - دمياط - بور سعيد على فترات متقطعة.

وأيضا متوقع أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحياناً على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناه وخليج السويس وخليج العقبة وسيناء وشمال الصعيد ومناطق متفرقة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الحمعة: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 10، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 08، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 09 ، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 10.