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أحمد جودة - القاهرة - فاتورة غاز فبراير بنصف الثمن.. رابط دفع فاتورة غاز شهر فبراير 2024

إذا كنت تبحث عن طريقة فعالة للاطلاع على فاتورة الغاز المنزلي لشهر فبراير 2024 وتسجيل قراءة العداد بكل يسر وسهولة يسعدنا أن نقدم لك رابطا مباشرا للاستعلام عن هذه المعلومات المهمة تأكد من أنك قد حفظت قراءة العداد الخاص بك حيث تستمر شركة بتروتريد للغاز في استقبال القراءات الإلكترونية حتى تاريخ 27 فبراير 2024.

رابط دفع فاتورة غاز شهر فبراير 2024



تعلن شركة بتروتريد للغاز عن تسهيل الاستعلام السريع والمباشر عن فاتورة الغاز لشهر فبراير 2024 تهدف هذه الخطوة إلى تيسير عملية استعلام عن قيمة الفاتورة وتجنب غرامات التأخير.

الخطوة الأولى يدعى العميل للدخول إلى موقع شركة

الخطوة الثانية بمجرد الوصول إلى الموقع يقوم العميل بالنقر على أيقونة “استعلام عن فاتورة الغاز”.

الخطوة الثالثة يطلب من العميل إدخال رقم المشترك الخاص به الذي يشمل “رقم الشقة والعمارة البلوك القطاع المنطقة والمحافظة ورقم العداد” بشكل دقيق.

الخطوة الرابعة بعد إدخال البيانات الصحيحة يقوم العميل بالنقر على “إدخال قراءة الغاز أو استعراض الفواتير” للوصول إلى معلومات الفاتورة.

استفد من هذه الخدمة للحصول على معلوماتك بسرعة ودقة.

اخر موعد لسداد قيمة الفاتورة



تود شركة بتروتريد للغاز إبلاغ جميع العملاء بأنها ستواصل استقبال قراءة العداد الإلكترونية لشهر فبراير 2024 حتى يوم 27 فبراير 2024 يأتي هذا الإعلان في إطار جهود الشركة لتوفير الراحة والمرونة لعملائها حيث تسعى لتيسير عملية تقديم القراءات وتفادي أي تأخير في التسوية الشهرية