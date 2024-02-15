أخبار مصرية

الرئيس السيسى يودّع نظيره البرازيلى لولا دا سيلڤا بعد انتهاء زيارته لمصر

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احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 فبراير 2024 08:26 مساءً - ودّع الرئيس عبد الفتاح السيسى ضيف مصر الكبير الرئيس البرازيلي لولا دا سيلڤا بعد انتهاء زيارته لمصر، والتي تم الاتفاق خلالها على ترفيع العلاقة بين البلدين لمستوى الشراكة الاستراتيجية وإنشاء لجنة مشتركة لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، على أن يتم تفعيل ذلك خلال زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المرتقبة للبرازيل خلال العام الجارى.

 

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الرئيس السيسى يودع نظيره البرازيلى 

 

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الرئيس السيسى يودع نظيره البرازيلى 

 

WhatsApp Image 2024-02-15 at 7.49.52 PM

الرئيس السيسى يودع نظيره البرازيلى 

 

 

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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