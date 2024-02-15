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القاهرة الإخبارية: التخطيط لإخلاء رفح الفلسطينية جارٍ ولم تتم الموافقة بعد

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احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 فبراير 2024 08:26 مساءً - قالت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مصادر، إن مجلس الوزراء الأمنى الإسرائيلى عارض مقترحا يسمح بانتقال النازحين من رفح إلى شمال قطاع غزة، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى نبأ عاجل.

 

 

أضافت واشنطن بوست نقلا عن مسؤول إسرائيلى، أن عملية التخطيط لإخلاء رفح الفلسطينية جارية ولم تتم بعد الموافقة على خطة نهائية.

 

 

 

فيما أعلن الحوثيون، عن اتخاذ مزيد من الإجراءات ردا على العدوان الأمريكي والبريطاني، معتزمة مواصلة منع السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية.

 

 

 

 

 

 

 

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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