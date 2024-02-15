رئيس الوزراء يشدد على ضرورة توفير السلع بأسعار مناسبة قبل رمضان

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 فبراير 2024 09:35 مساءً - أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، على ضرورة توفير السلع المختلفة وأهمية الحفاظ على توازن الأسعار، بما يُلبي احتياجات المواطنيين من هذه السلع، خاصة مع قُرب حلول شهر رمضان، مشيرًا إلى أهمية معارض "أهلًا رمضان" وكذا مبادرة "كلنا واحد" في توفير السلع المختلفة للمواطنين بأسعار مناسبة.

جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة اليوم، لمتابعة الجهود الخاصة بتوافر السلع في الأسواق، وبحضور وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد، ووزير التجارة والصناعة، أحمد سمير، ورئيس اتحاد الغرف التجارية، أحمد الوكيل، ورئيس جهاز حماية المستهلك، إبراهيم السجيني، ورئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، محمود ممتاز.

استقرار أسعار السلع

من جانبه، قال وزير التموين، إن الهدف الأساسي للوزارة هو ضمان توفير السلع المختلفة بالأسواق، مُشيرًا إلى أنه يتم التنسيق الدائم مع الوزارات والجهات المعنية بهذا الشأن.

وأشار الوزير إلى أن الفترة الماضية شهدت مناقشات عديدة مشتركة بين الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات وممثلي شركات إنتاج السلع الأساسية التي تضم زيت الخليط، والمكرونة، واللبن، والجبنة الفيتا، والفول، والعدس، والسكر، والأرز، مؤكدًا أن الجميع أظهر رغبة حقيقية في استقرار أسعار السلع في السوق، كما تم التأكيد على أهمية تحقيق الوفرة في مختلف السلع، وفي هذا الإطار تم الاتفاق على تسهيل حركة نقل السلع.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء، محمد الحمصاني، إن الاجتماع تناول جهود تنظيم المعرض الرئيسى "أهلا رمضان"، الذي يأتي بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتوفير السلع المختلفة بأسعار مناسبة ضمن جهود الدولة للحد من آثار التضخم على المواطنين.

وأوضح الحمصاني أن المعرض - المُقرر إقامته بأرض المعارض بمدينة نصر - سيتم تنظيمه تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولى، من قِبل وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة واتحاد الغرف التجارية وغرفة القاهرة التجارية في الفترة من 25 فبراير إلى 11 مارس 2024.

وأضاف أن معرض "أهلاً رمضان" سيضم كبار منتجي السلع الغذائية والرمضانية، فيما ستُخصّص أجنحة لمعروضات الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية والشركات التابعة لها، إلى جانب تخصيص مساحات لجهاز الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع و"أمان" بوزارة الداخلية.

وأشار إلى أن المعرض سيقدم مختلف السلع الأساسية والرمضانية بخصومات تتراوح بين 15 و30% كآلية لمجابهة التضخم ومعاونة المواطنين في الحصول على احتياجاتهم من مكان واحد بتخفيضات كبيرة.

مشروع جمعيتي

فيما قال الأمين العام للغرف التجارية، علاء عز، يتزامن ذلك مع افتتاحات لمعارض "أهلًا رمضان" بالمحافظات، حيث ستقوم كل غرفة تجارية بالتعاون مع المحافظين بإنشاء معرض رئيسي بعاصمة المحافظة وأكثر من مَعرضين آخرين بالمراكز الرئيسية لتصل لنحو 100 معرض على مستوى الجمهورية، بالإضافة لمئات من المنافذ المُتنقلة التي تجوب القرى والنجوع، والتي تتكامل مع 1200 ركن بالسلاسل التجارية، و1300 فرع للمجمعات الاستهلاكية ومنافذ وزارات التموين والتجارة الداخلية بمشروع "جمعيتي"، ومنافذ وزارات الزراعة، والدفاع، والداخلية والتنمية المحلية.

صكوك بدلًا من كرتونة رمضان

وأشار إلى أن الغرف التجارية ستُصدر صكوكًا مؤمنة بدلًا من كرتونة رمضان، تُوزع من خلال المحافظين بناء على قواعد بيانات وزارة التضامن وذلك الى الأُسر الأولى بالرعاية.

وأكد أن السلع المطروحة بالمنافذ هي نفسها المطروحة بالأسواق بنفس الجودة والتعبئة، ولكن بأسعار مُخفَّضة، وهى متاحة للمواطن فقط ويحظر إعادة بيعها من خلال المحال التجارية.

وأشار ممثلو وزارة الداخلية لقطاع الأمن الاقتصادي، إلى مبادرة "كلنا واحد" التي تتبناها وزارة الداخلية لتوفير السلع للمواطنين بأسعار معقولة، موضحين أن المرحلة الجديدة من المبادرة ستنطلق الجمعة المقبل.

وأضافوا أنه يوجد تعاون كبير من التجار، حيث تضم المبادرة أكثر من 3 آلاف مَنفذ على مستوى الجمهورية، وتتراوح نسب الخصم بين 20% و30%. كما استعرضوا جهود وزارة الداخلية لضبط أي محاولات لحجب السلع ومنع الاستغلال من قِبل عدد من التجار، أو رفع أسعار بعض السلع المدعومة.