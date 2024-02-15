تحت رعاية رئيس الجمهورية.. وزارة الداخلية تعقد اجتماعات مع أصحاب السلاسل التجارية لطرح السلع بأسعار مخفضة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 فبراير 2024 09:36 مساءً - ‏تحت رعاية رئيس الجمهورية، عقدت وزارة الداخلية اجتماعات مع الموردين وأصحاب السلاسل التجارية لطرح السلع بأسعار مخفضة ، في إطار المرحلة 25 من مبادرة كلنا واحد تزامنا مع شهر رمضان.

وتنطلق فعاليات المرحلة الخامسة والعشرين من مبادرة كلنا واحد، غدا الجمعة، حتى نهاية شهر رمضان المبارك لتوفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40 % وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة، بالمنافذ والسرادقات، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، تحت رعاية رئيس الجمهورية.