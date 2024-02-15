نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس هيئة الدواء المصرية يبحث مع سفير جنوب إفريقيا سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، السفير جوزيف ماشيمباي، سفير جمهورية جنوب إفريقيا لدى مصر، بحضور عدد من قيادات الهيئة.

وتم خلال اللقاء تبادل الرؤى حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الصناعات الدوائية، وذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين هيئة الدواء المصرية وهيئة تنظيم المنتجات الصحية في جنوب إفريقيا SAHPRA في يوليو من العام الماضي.

كما تم مناقشة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك دعم التبادل التجاري في مجال المنتجات الطبية من خلال تعزيز الشراكات بين عدد من الشركات الجنوب أفريقية والشركات المصرية

جدير بالذكر أن زيارة السفير الجنوب أفريقي بالقاهرة إلى هيئة الدواء المصرية تعد خطوة هامة نحو تعميق التفاهم وتحقيق الأهداف المشتركة بين مصر وجنوب إفريقيا.

يأتي ذلك في إطار سعي الهيئة المستمر نحو الريادة الأفريقية وتعميق العلاقات المصرية الأفريقية.