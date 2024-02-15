وزير النقل يكشف تفاصيل إعادة تشغيل خط «الفردان» في سيناء

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 فبراير 2024 10:40 مساءً - كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، تفاصيل إعادة تشغيل خط "الفردان - بئر العبد" كجزء من خطة تنمية سيناء، مشيرًا إلى أنهم بدأوا في ربط سيناء بالوادي بمشروع الأنفاق.

وقال "الوزير"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة صدى البلد: "الشعب المصري لديه إيمان بقادته السياسية وبقضية وطنه والوطن العربي ومن هذا المنطلق مصر تحركت في تنمية سيناء بقرار من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي".

وأضاف: "لعودة قطار التنمية أو قطار السيادة لربط سيناء بالوطن الأم مصر كان فيه محاولات لإقامة كوبري على قناة السويس منذ عام 1920 يعني من 104 سنة، مصر نجحت في 2001 في إقامة كوبري في منطقة الفردان لربط مصر كوبري من ناحية واحدة وفضل شغال حتى 2011".

وتابع: "في إطار خطة تنمية سيناء في 2014 بدأنا حفر قناة السويس وإعادة تشغيل الخط والقيام بتطويره وازدواجه بأمر من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لربطه بميناء شرق بورسعيد وتنفيذ 7 ممرات لوجيستية بمواصفات عالمية".