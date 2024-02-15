روما يفلت من الخسارة ضد فينورد بهدف لوكاكو في الدوري الأوروبي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 فبراير 2024 10:41 مساءً - تعادل نادي روما الإيطالي، مع مضيفه فريق فينورد الهولندي، بهدف لمثله، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الخميس، على ملعب "فينورد"، فى ذهاب خروج المغلوب، فى مسابقة الدوري الأوروبي.

تقدم فينورد بالهدف الأول عن طريق لاعبه إغور بايكساو، فى الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول من المباراة.

ونجح روميلو لوكاكو، فى إدراك هدف التعادل لفريق روما، فى الدقيقة 67 من زمن المباراة.

الدوري الأوروبي

وجدير بالذكر أن مباراة الإياب بين الفريقين، ستقام يوم الخميس المقبل 22 فبراير الجاري، على ملعب "الأولمبيكو"، معقل فريق ذئاب العاصمة الإيطالية.

ويشهد دور خروج المغلوب على مواجهات نارية بين الفرق التي احتلت المركز الثاني في مجموعات الدوري الأوروبي هذا الموسم، وبين الأندية التي احتلت المركز الثالث ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وخاض روما الإيطالي مباراته الأولي على الصعيد الأوروبي بعد رحيل مدربه المخضرم جوزيه مورينيو، وتولي دانييلي دي روسي القيادة الفنية للذئاب.