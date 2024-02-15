عاجل: تعرف على شروط الخروج على المعاش المبكر الآن..شروط الخروج على المعاش المبكر في عمر الـ40: كل ما تحتاجه هنا

أحمد جودة - القاهرة - تعرف على شروط الخروج على المعاش المبكر الآن..شروط الخروج على المعاش المبكر في عمر الـ40: كل ما تحتاجه هنا

يبحث الكثير من الموظفين عن حقيقة الخروج على المعاش المبكر في سن الأربعين، حيث يسمح للموظفين بالتقاعد والاستمتاع بالمعاش في وقت مبكر من حياتهم، ويعد هذا القرار مفاجأة يرحب بها الذين يتطلعون للتقاعد في سن 40، وذلك للاستفادة من وقت أكثر للتمتع بحياتهم بعيدا عن العمل، أو قيامهم بالتفرغ لعمل مشاريع خاصة بهم أو هوايات لم يجدوا الوقت الكافي للاهتمام بها، وسوف نعرض لكم في هذا المقال الشروط المطلوبة للخروج على المعاش المبكر.

الشروط المطلوبة للخروج على المعاش المبكر



هناك مجموعة من الشروط يجب توافرها للخروج على المعاش المبكر، والشروط المطلوبة كما يلي:

شرط من الشروط أن تكون مدة الاشتراك في التأمين هي مدة التأمين الفعلية، ويجب إعطاء معاش تقاعدي بقيمة 50% على الأقل من الراتب المقدر.

مدة الاشتراك التأميني عند التقديم على التقاعد المبكر يجب أن تكون 20 سنة وبالشهور 240 شهر، وذلك حتى عام 2025 وتمتد لمدة 25 سنة وبالشهور 300 شهر، وتبدأ المدة الفعلية من يناير 2025 أي مرور 5 سنوات من قانون التأمينات.

شروط قانون التأمينات



قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019 ينص على شرطين أساسيين في قانون التأمينات وتضمن هذه الشروط توافر الحماية اللازمة للمواطنين والشرطين كما يلي:

يجب أن يكون سن الشخص المؤمن عليه 18 سنة أو أكثر.

يجب أن تكون علاقة العمل التي تربط الشخص المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة.

وقامت مصادر خاصة بالتوضيح على أن الشخص المؤمن عليه منذ سن الأربعين يسمح له بتقديم طلب للتقاعد المبكر وذلك بداية من تاريخ التأمين عليه عند سن 18 عاما، ولكن يشترط مرور مدة زمنية على مدة تأمينه الفعلية أكثر من 20 عاما، بالإضافة إلى ذلك شرط توافر الخبرة التأمينية التي قام القانون بتحديدها.