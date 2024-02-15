انتخاب مصر لعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 فبراير 2024 11:38 مساءً -

حققت مصر نجاحاً جديداً يضاف لسجل نجاحاتها على الساحة الأفريقية بانتخابها عضوا بمجلس السلم والأمن الأفريقي لمدة عامين ٢٠٢٤-٢٠٢٦، حيث حصلت مصر علي ٤٤ صوتا من إجمالي ٤٦ صوتا للدول أعضاء الاتحاد الأفريقي ممن يحق لهم التصويت، وذلك بعد ترشحها لعضوية المجلس عن إقليم دول الشمال.

ويعكس هذا التأييد الواسع ثقة الدول الأفريقية الشقيقة في قدرات مصر في هذا الملف الحيوي، والتي برزت في العضويات المتعاقبة لمصر في مجلس السلم والأمن الأفريقي وآخرها خلال عامي ٢٠٢٠-٢٠٢٢.