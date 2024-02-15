حزب الجيل: زيارة الرئيس البرازيلى لمصر هامة على كل المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 فبراير 2024 11:38 مساءً -

أشاد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل بكلمات التقدير والتحية والاحترام التى وجهها الرئيس السيسى لنظيره البرازيلى لولا دا سيلفا والتى أكد فيها أنه شخصية ملهمة منحها الشعب البرازيلى ثقته فى ولاية ثالثة لاول مرة فى تاريخ البرازيل وأنه استطاع تحقيق نقلة نوعية فى الاقتصاد البرازيلى وجعله الأكبر فى أمريكا اللاتينية ..

أكد الشهابي على أهمية زيارة الرئيس البرازيلى لمصر على كل المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية مشيرا الى أن البرازيل تحتل المرتبة السابعة على مستوى العالم

إقتصاديا حيث يبلغ حجم اقتصادها، نحو تريليون و600 مليار دولار، وحجم تجارتها الخارجية يقترب من 400 مليار دولار مشددا على أنه بفضل تنامى العلاقات المصرية البرازيلية تقدمت مصر من كونها ثالث أكبر شريك تجاري للبرازيل في المنطقة العربية، لتصبح الشريك التجاري الأول للبرازيل بين الدول العربية، بحجم تجارة يقترب من 2.6 مليار دولار .

أشار رئيس حزب الجيل الديمقراطى إلى إرتباط مصر بعلاقات تاريخية مع البرازيل، منوها إلى أنه بينهما تعاون ثنائي كبير إنعكس على العديد من المجالات المشتركة لافتا إلى أن العلاقات بين البلدين في بداية ثمانينيات القرن الماضي، شهدت نشاطا مكثفا توج في عام 1985، بتوقيع اتفاق إنشاء لجنة مشتركة مصرية برازيلية، لتكون هذه اللجنة نقطة البداية لعدد من الاتفاقات والتفاهمات السياسية والتجارية والاقتصادية بين البلدين .

أكد ناجى الشهابى أن العلاقات بين البلدين خطت خطوات واسعة فى السنوات الأخيرة والتى ألتقى فيها ، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بنظيره البرازيلي "لولا دا سيلفا" على هامش إنعقاد مجموعة العشرين فى العاصمة الهندية "نيودلهي" في سبتمبر الماضي، حيث بحثا العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، ومرة أخرى عندما شارك دا سيلفا في قمة المناخ التي انعقدت في مدينة شرم الشيخ عام 2022.

واكد رئيس حزب الجيل «الشهابي» أن مصر والبرازيل يتفقان فى مجمل القضايا السياسية الخارجية وبالأخص، تلك المعنية بأزمات الشرق الأوسط، حيث تؤيد البرازيل الحق الفلسطيني فى إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية كما تتفق الدولتان على ضرورة وقف الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة وكذلك تدعم البلدين عدم التدخل الأجنبي في الدول التي تعاني الحرب مثل ليبيا وسوريا مشيرا رئيس حزب الجيل أن القضية الفلسطينية اخذت حيز كبير فى مباحثات الرئيس السيسى ونظيره البرازيلى لولا دا سيلفا مؤكدا

على توافق الرؤى المصرية البرازيلية، حول مختلف أبعاد الأوضاع الأمنية والإنسانية المتردية في قطاع غزة وضرورة وقف الحرب الوحشية الاسرائيلية على غزة ووقف إطلاق النار ..موضحا أن البرازيل اعترفت لدولة فلسطين وثمن الشهابي ما أعلنه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فى مؤتمره الصحفى مع نظيره البرازيلى من تشكيل لجنة مشتركة على أعلى مستوى بين البلدين لتنسيق أطر التعاون والأهداف التي سيتم تحقيقها من خلال هذه اللجنة ، خلال قمة G20 والتي ستعقد لاحقا في البرازيل.