"أونروا" لـ"القاهرة الإخبارية": الوضع في رفح الفلسطينية يتجه نحو الأسوأ

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 فبراير 2024 11:38 مساءً - قالت إيناس حمدان، القائم بأعمال مدير مكتب إعلام وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن أى توسيع للعملية العسكرية فى رفح أو أى أعمال برية ستزيد الأمور تعقيدًا، مشيرةً الى أن الأمور فى رفح الفلسطينية تتجه نحو الأسوء بما تعنيه الكلمة.

وأضافت خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، من تقديم الإعلامية مارينا المصري: «الوضع الإنساني والمعيشي مأساوي للغاية، حيث إن الأمراض تنتشر بشكل كبير، والنازحون تجاوزت أعدادهم 1.5 مليون، وكلهم مكدسون فى أماكن معينة فى مدينة رفح، ورفح أصلًا مدينة صغيرة مقارنة بغزة أو خان يونس، وعدد سكانها لم يكن يتجاوز 280 ألف نسمة فى الأوضاع الطبيعية، ولا يعلمون الى أين سيذهبون».

وتابعت: « الأمور سيئة للغاية، نحن حتى هذة اللحظة نقوم بتوزيع المواد الغذائية، مثلًا الطحين، ويتم توزيعها على كل السكان فى مدينة رفح، مراكز الأيواء الموجودة فى مدينة رفح مكتظة للغاية، ولا تستطيع إستقبال نازحين جدد».

وأكملت: «هناك أيضًا مراكز صحية لا تزال تعمل من أصل 22 مركز صحي لدينا فقط 4 مراكز صحية لا تزال تعمل، ونقدم لقاحات للأطفال وخدمات صحية بالتعاون مع مؤسسات أممية مثل اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية، وذلك من خلال طواقمنا التى تعمل على الأرض، ونقدم الأدوية للنازحين وباقى السكان».