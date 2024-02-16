انت الأن تتابع خبر وزير المالية يزف بشرى سارة بشأن أزمة الدولار.. وهكذا قال عن ديون مصر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - زف الدكتور محمد معيط وزير المالية، بشرى سارة حول أزمة الدولار والعملة الصعبة في مصر خلال الفترة الماضية، كما علق على ما يثار حول ديون مصر، خلال التقرير المفصل سنتعرف على كافة التفاصيل الكاملة.

وزير المالية يزف بشرى سارة بشأن أزمة الدولار

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، على أن الوزارة تعمل حاليًا على حل العديد من المشكلات التي تعوق الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، والتي على رأسها أزمة العملة الصعبة.

وأضاف “معيط”، خلال الندوة الخاصة بعنوان “مستقبل الاقتصاد المصري خلال عام 2024″، بجامعة النيل الأهلية، أن الوزارة تعد خطة من أجل النمو المستدام بمختلف القطاعات.

وأشار وزير المالية إلى أن تحويلات المصريين كانت قبل الأزمة الاقتصادية 32 مليار دولار، حيث أنها انخفضت بنسبة 40٪ من قيمتها بالإضافة إلى تأثيرها بأزمة البحر الأحمر وقناة السويس.

وتابع أن بعد التعافي من هذه التأثيرات سوف نجد تعافي حقيقي للدولة المصرية وكذلك تعمل أيضا علي حل مشكلات المستثمر المصري.

وزير المالية يتحدث عن الدين الخارجي