انت الأن تتابع خبر تعطيل الدراسة في المحافظات.. الأرصاد تحذر من الأمطار الرعدية والساعات القادمة والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - عدد كبير من أولياء الأمور يريدون معرفة تعطيل الدراسة في المحافظات، وهذا بعدما أعلنت الأرصاد الجوية عن حالة عدم استقرار، وتشهد العديد من المحافظات سقوط الكثير من الأمطار الغزيرة وذات الشدة المتفاوتة وتكون رعدية في بعض الأحيان على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.
تعطيل الدراسة في المحافظات
- وحصل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية على تقرير من غرفة العمليات وإدارة الأزمات في الوزارة، ولذلك أشار التقرير لـ تعطيل الدراسة في المحافظات اليوم الخميس في كل المدارس والمعاهد الأزهرية، وذلك في 4 محافظات وهم “البحيرة، مرسى مطروح، كفر الشيخ، الإسكندرية”.
- وتمت الإشارة أيضاً في التقرير لتعرض محافظة البحيرة لسقوط الكثير من الأمطار الغزيرة، وتكون على العديد من المراكز، ومن أهمها “المحمودية وكوم حمادة وإيتاي البارود وحوش عيسي وأبو المطامير”، ونتج عن ذلك الكثير من التجمعات الخاصة بالمياه، وقررت جميع الأجهزة التنفيذية بها ونشر المعدات الخاصة بشفط المياه.
حالة الطقس اليوم
- وأعلنت الأرصاد الجوية عن حالة عدم استقرار الطقس بسبب سيطرة المنخفض الجوي الذي يكون على شمال البلاد، وهو يمر بالقاهرة ويصل لشمال الصعيد، وأيضاً بعض المحافظات أصدرت قرار تعليق الدراسة اليوم والسبب هو سوء الأجوال الجوية ذات البرودة الشديدة.
- وتستمر حالة عدم استقرار الطقس اليوم الخميس على شمال البلاد مروراً بالقاهرة لشمال الصعيد، والمنخفض الجوي سيطر على شمال البلاد ويصاحبه سقوط الأمطار ذات الشدة المتفاوتة وتكون رعدية في بعض الأحيان ومعها حبات الثلج على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وتستمر الأجواء الغير مستقرة وتصل لذروتها غداً الجمعة في كل المحافظات، وتسقط الأمطار التي تكون من متوسطة إلى رعدية ببعض الأحيان.