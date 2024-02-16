انت الأن تتابع خبر تعطيل الدراسة في المحافظات.. الأرصاد تحذر من الأمطار الرعدية والساعات القادمة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عدد كبير من أولياء الأمور يريدون معرفة تعطيل الدراسة في المحافظات، وهذا بعدما أعلنت الأرصاد الجوية عن حالة عدم استقرار، وتشهد العديد من المحافظات سقوط الكثير من الأمطار الغزيرة وذات الشدة المتفاوتة وتكون رعدية في بعض الأحيان على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

تعطيل الدراسة في المحافظات

وحصل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية على تقرير من غرفة العمليات وإدارة الأزمات في الوزارة، ولذلك أشار التقرير لـ تعطيل الدراسة في المحافظات اليوم الخميس في كل المدارس والمعاهد الأزهرية، وذلك في 4 محافظات وهم “البحيرة، مرسى مطروح، كفر الشيخ، الإسكندرية”.

وتمت الإشارة أيضاً في التقرير لتعرض محافظة البحيرة لسقوط الكثير من الأمطار الغزيرة، وتكون على العديد من المراكز، ومن أهمها “المحمودية وكوم حمادة وإيتاي البارود وحوش عيسي وأبو المطامير”، ونتج عن ذلك الكثير من التجمعات الخاصة بالمياه، وقررت جميع الأجهزة التنفيذية بها ونشر المعدات الخاصة بشفط المياه.

حالة الطقس اليوم