انت الأن تتابع خبر سعر الفراخ والبيض الآن.. مفاجأة في الأسعار خلال شهر رمضان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهد سعر الفراخ والبيض في جمهورية مصر العربية، حالة من التذبذب في الأسعار، بعد ارتفاع ملحوظ خلال الأسبوعين الماضيين على الرغم من انخفاض سعر الأعلاف، خلال التقرير المفصل سنتعرف على أسعار الدواجن في مصر.

سعر الفراخ والبيض الآن

لجأ الكثير من المواطنين في جمهورية مصر العربية، إلى شراء الفراخ والبيض بعد غلاء سعر اللحوم التي تجاوزت الـ 400 جنيه للكيلو ووصول سعر كيلو البلطي 100 جنيه للكيلو.

عزيزي القارئ، إليكم سعر الفراخ و البيض الآن، التي يبحث عنها الآلاف من المواطنين في جمهورية مصر العربية، إليكم أسعار الفراخ في الأسواق اليوم:

سعر الكيلو من الفراخ البيضاء 95 جنيهًا

سعر كيلو الفراخ الساسو 110 جنيه للكيلو

سعر كيلو الفراخ البلدي 125 جنيهًا

سعر الكيلو من البانية 210 و 220 جنيه

سعر الفراخ الرزي 120 جنيه للكيلو

سعر طبق البيض 119 جنيه في المجمعات الاستهلاكية ويصل للمستهلك 125 جنيه

سعر طبق البيض الأبيض في الأسواق ما بين 150 و 160 جنيه

سعر طبق البيض البلدي 140 جنيه للطبق ويصل للمستهلك بأسعار تتراوح ما بين 145 و 150 جنيه.

كم سيصل سعر كيلو الدواجن في رمضان؟