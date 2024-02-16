انت الأن تتابع خبر سعر الفراخ والبيض الآن.. مفاجأة في الأسعار خلال شهر رمضان والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - شهد سعر الفراخ والبيض في جمهورية مصر العربية، حالة من التذبذب في الأسعار، بعد ارتفاع ملحوظ خلال الأسبوعين الماضيين على الرغم من انخفاض سعر الأعلاف، خلال التقرير المفصل سنتعرف على أسعار الدواجن في مصر.
سعر الفراخ والبيض الآن
- لجأ الكثير من المواطنين في جمهورية مصر العربية، إلى شراء الفراخ والبيض بعد غلاء سعر اللحوم التي تجاوزت الـ 400 جنيه للكيلو ووصول سعر كيلو البلطي 100 جنيه للكيلو.
عزيزي القارئ، إليكم سعر الفراخ و البيض الآن، التي يبحث عنها الآلاف من المواطنين في جمهورية مصر العربية، إليكم أسعار الفراخ في الأسواق اليوم:
- سعر الكيلو من الفراخ البيضاء 95 جنيهًا
- سعر كيلو الفراخ الساسو 110 جنيه للكيلو
- سعر كيلو الفراخ البلدي 125 جنيهًا
- سعر الكيلو من البانية 210 و 220 جنيه
- سعر الفراخ الرزي 120 جنيه للكيلو
- سعر طبق البيض 119 جنيه في المجمعات الاستهلاكية ويصل للمستهلك 125 جنيه
- سعر طبق البيض الأبيض في الأسواق ما بين 150 و 160 جنيه
- سعر طبق البيض البلدي 140 جنيه للطبق ويصل للمستهلك بأسعار تتراوح ما بين 145 و 150 جنيه.
كم سيصل سعر كيلو الدواجن في رمضان؟
- يتساءل الآلاف من المواطنين في جمهورية مصر العربية، عن كم سيصل سعر كيلو الدواجن في رمضان؟، حيث أن الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، في تصريحات صحفية، قال هناك تراجع في سعر الفراخ والبيض مع زيادة الإنتاج والإتاحية بالأسواق.
- وأضاف نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن سعر الأعلاف شهد تراجع ملحوظ حيث سجل سعر الطن من 32 ألف وحتى 29 ألف، في ظل تكالب على شراء الدواجن نتيجة لارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والأسماك.