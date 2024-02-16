نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لحمة وفراخ وياميش بأرخص الأسعار..تعرف على أسعار السلع في معارض اهلا رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لحمة وفراخ وياميش بأرخص الأسعار..تعرف على أسعار السلع في معارض اهلا رمضان 2024، أسعار السلع في معارض اهلا رمضان 2024 وعن أسعار السلع في معارض اهلا رمضان 2024 فقد جائت في متناول المواطنين إلى حدا كبير، حيث حرصت وزارة التموين على توفير السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان 2024 الموجودة في كافة المحافظات، بنسبة مخفضة وتصل إلى 30% عن أسعار السلع في المحلات والمتاجر الآخرى، حيث سيستمر المعرض حتى يوم 15 مارس ويتواجد بكل محافظة 3 معارض بحد أدنى، بالإضافة إلى الشوادر والسيارات المتنقلة ومنافذ جمعيتي، والآن مع قائمة أسعار السلع الاساسية في معارض اهلا رمضان 2024:

يصل سعر كيلو السكر 27 جنيها، ويشترط شراء كيلو رز بـ 35 جنيهًا.

جاء سعر عبوة جبنة كجم 56 جنيهًا.

وصل كيس المكرونة كجم سعر 20 جنيهًا.

زجاجة زيت قلية بسعر يتراوح بين 70 إلى 90 جنيهًا.

3 لتر زيت عافية عباد الشمس بسعر 270 جنيهًا.

3 لتر زيت عافية بلاس بسعر 295 جنيهًا.

لتر سعر زيت ثمرات بسعر 85 جنيهًا.

كما تتوفر اللحوم السوداني بمعارض أهلا رمصان بسعر 290 جنيها، فضلا عن اللحوم البلدي الطازجة، واللحوم والدواجن المجمدة بأسعار مخفضة.

اسعار الياميش في معارض اهلا رمضان 2024

كيلو البلح من 30 لـ 60 جنيها.

كيلو عين الجمل بـ 280 جنيها.

الكركديه بـ 200 جنيها.

كيلو جوز هند وسط بـ 180 جنيها.

لفة التمر هندي بـ 37 جنيها.

لفة قمر الدين بـ 30 جنيها.

كيلو الزبيب بـ 140 جنيها.

عناوين معرض أهلا رمضان بالجيزة