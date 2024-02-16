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أحمد جودة - القاهرة - عاجل| أسعار الذهب تعاود التراجع وعيار 21 يسجل أسعار جديدة، شهدت أسعار الذهب في مصر انخفاضًا طفيفًا في تعاملات اليوم مقارنةً بأسعاره يوم أمس، حيث بلغت قيمة التراجع الجديد في سعر الذهب نحو 15 جنيهًا للجرام الواحد من عيار 21 الذي يعتبر أكثر عيارات الذهب تداولًا في مصر. ورغم هذا الانخفاض، إلا أن أسعار الذهب في مصر لا تزال لا تعكس السعر العالمي للذهب في البورصة العالمية.

أسعار الذهب في أحدث تعاملات اليوم في الصاغة لجميع الأعيرة

يعد انخفاض أو تراجع سعر الذهب في مصر، من الأمور الجيدة، التي يتمني الجميع حدوثها، خاصة المقبلين على الزواج، حيث أن ارتفاع سعر المعدن الأصفر، يؤدي إلى إرتفاع سعر الشبكة، كذلك فإن أغلب المتعاملين في الذهب كانوا يتمنون حدوث انخفاض أكثر من ذلك، خاصة بعد التراجع الذي أصاب سعر الدولار في السوق الموازي.

إلا أن انخفاض الذهب لم يكن بذات مستوى انخفاض الدولار، وذلك بسبب الاقبال الشديد من قبل الأفراد أصحاب المدخرات على حيازة المعدن الأصفر، للتحوط من حدوث تعويم في سعر صرف الجنيه المصري، ومن ثم الحفاظ على قيمة مدخراتهم، ويمكن التعرف على أسعار الذهب دون المصنعية والتي تختلف من محال إلى أخر من خلال الجدول التالي بيعًا وشراءً

الذهب سعر الشراء سعر البيع الجرام عيار 24 4154.25 4114.25 الجرام عيار 22 3808 3771.5 الجرام عيار 21 3635 3600 الجرام عيار 18 3115.75 3085.75 الجرام عيار 14 2423.25 2400 الجرام عيار 12 2077.25 2057.25 الجنيه الذهب 29080 28800 أونصة الذهب 2007 دولار 2006 دولار

عاجل| أسعار الذهب تعاود التراجع وعيار 21 يسجل أسعار جديدة

هذا وتختلف أسعار الذهب من محال صاغة إلى الأخر، والأسعار السابقة هي أسعار استرشادية فقط.

وقد تطورت أسعار الذهب في مصر خلال العام الماضي 2023، وبلغت ذروة الارتفاع في سعر المعدن الأصفر، في أواخر شهر ديسمبر 2023، وخلال شهر يناير 2024، حيث وصلت أسعار الذهب أواخر شهر يناير إلى نحو 4000 جنيه عيار 21، إلا أنها ما عادت وانخفضت مرة أخرى بقيمة 450 جنيه في الجرام، وذلك تاثرًا بإنخفاض سعر الدولار في السوق الموازي.