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أحمد جودة - القاهرة - عاجل| موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 لكل موظفي الدولة والقطاع العام، ينتظر آلاف المواطنين في مصر موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024، خاصةً موظفي الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام، حيث يعد هذا الحدث فرصة لهم لتلبية احتياجاتهم خلال شهر رمضان المبارك.

من المقرر أن يتم صرف المرتبات مع تطبيق الزيادة الجديدة التي قدرت بنسبة تقريبية 50%، والتي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة السابقة. سنكشف في السطور القادمة عن القيمة الجديدة للمرتب بعد هذه الزيادة.

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024

أما عن موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 فقد تم تحديده من قبل وزارة المالية سابقا لجميع العاملين في الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها بداية من يوم الخميس الموافق 22 من شهر فبراير، على أن يستمر الصرف حتى يوم الاربعاء الموافق 28 من نفس الشهر، ووفقا لقرارات السيد الرئيس الأخيرة فقد وصل مرتب الموظف بالدرجة السادس إلى 6 آلاف جنيه شهريا.

موعد تطبيق زيادة المرتبات 2024

من المقرر أن يتم تطبيق زيادة المرتبات 2024 لكافة موظفي الدولة بداية من شهر مارس القادم وفقا لما أعلنه الرئيس السيسي، حيث وجه برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، حيث تم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه حسب الدرجة الوظيفية.

جدول مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة

والآن مع قيمة مرتبات شهر مارس 2024 بعد تطبيق الزيادة الأخيرة: