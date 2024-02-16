نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| موعد تطبيق الزيادة الجديدة.. صرف مرتبات شهر فبراير 2024 الأسبوع المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاجل| موعد تطبيق الزيادة الجديدة.. صرف مرتبات شهر فبراير 2024 الأسبوع المقبل، باقي أيام قليلة على بدء صرف مرتبات شهر فبراير 2024، مما زاد من اهتمام المواطنين بمعرفة الموعد الدقيق لذلك، خاصةً مع اقتراب بداية الدراسة واقتراب شهر رمضان المبارك.

جاء هذا الاهتمام أيضًا عقب إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عن حزمة جديدة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة، التي تشمل رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، حيث من المقرر أن يصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا سنقوم في هذا المقال بتوضيح التفاصيل الكاملة لهذه الزيادة وتأثيرها على المواطنين.

ميعاد صرف مرتبات فبراير 2024

عاجل| موعد تطبيق الزيادة الجديدة.. صرف مرتبات شهر فبراير 2024 الأسبوع المقبل

من المقرر أن يبدأ صرف مرتبات شهر فبراير 2024 للعاملين بالقطاع الحكومي يوم 21فبراير الجاري، ويستمر الصرف حتى يوم 27من نفس الشهر، ولا تتضمن مرتبات فبراير 2024 تطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد.

جدول صرف مرتبات فبراير 2024

تصرف مرتبات شهر فبراير 2024 لـ العاملين بالجهاز الإداري للدولة، من يوم 21 فبراير 2024 في الوزارات والمديريات وفقا للجدول التالى:

اليوم الأول تصرف مرتبات شهر فبراير 2024 في اليوم الأول الموافق 21 فبراير. اليوم الثاني صرف مرتبات شهر فبراير 2024 في اليوم الثاني يوافق يوم 24 من الشهر الجارى. اليوم الثالث تصرف مرتبات شهر فبراير 2024في اليوم الثالث الموافق 25 فبراير. اليوم الرابع تصرف مرتبات شهر فبراير 2024في اليوم الرابع الموافق 26 فبراير. اليوم الخامس صرف مرتبات شهر فبراير 2024 في اليوم الخامس يوافق 27 فبراير

زيادة أجور هذه المهن

عاجل| موعد تطبيق الزيادة الجديدة.. صرف مرتبات شهر فبراير 2024 الأسبوع المقبل

وفقا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى:

تقرر صرف 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي تتراوح من 325 جنيهًا إلى 475 جنيهًا.

فضلا عن 1.6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.

4.5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تقترب من 100% في بدل السهر والمبيت.

قيمة مرتبات شهر فبراير 2024 دون تطبيق الحد الأدنى الجديد