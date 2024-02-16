نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| موعد تطبيق الزيادة الجديدة.. صرف مرتبات شهر فبراير 2024 الأسبوع المقبل في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - عاجل| موعد تطبيق الزيادة الجديدة.. صرف مرتبات شهر فبراير 2024 الأسبوع المقبل، باقي أيام قليلة على بدء صرف مرتبات شهر فبراير 2024، مما زاد من اهتمام المواطنين بمعرفة الموعد الدقيق لذلك، خاصةً مع اقتراب بداية الدراسة واقتراب شهر رمضان المبارك.
جاء هذا الاهتمام أيضًا عقب إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عن حزمة جديدة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة، التي تشمل رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، حيث من المقرر أن يصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا سنقوم في هذا المقال بتوضيح التفاصيل الكاملة لهذه الزيادة وتأثيرها على المواطنين.
ميعاد صرف مرتبات فبراير 2024
من المقرر أن يبدأ صرف مرتبات شهر فبراير 2024 للعاملين بالقطاع الحكومي يوم 21فبراير الجاري، ويستمر الصرف حتى يوم 27من نفس الشهر، ولا تتضمن مرتبات فبراير 2024 تطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد.
جدول صرف مرتبات فبراير 2024
تصرف مرتبات شهر فبراير 2024 لـ العاملين بالجهاز الإداري للدولة، من يوم 21 فبراير 2024 في الوزارات والمديريات وفقا للجدول التالى:
|اليوم الأول
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|اليوم الثاني
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|اليوم الثالث
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|اليوم الرابع
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|اليوم الخامس
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زيادة أجور هذه المهن
وفقا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى:
- تقرر صرف 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
- 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي تتراوح من 325 جنيهًا إلى 475 جنيهًا.
- فضلا عن 1.6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.
- 4.5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تقترب من 100% في بدل السهر والمبيت.
قيمة مرتبات شهر فبراير 2024 دون تطبيق الحد الأدنى الجديد
- للدرجة الخامسة 4500 جنيه.
- للدرجة الرابعة 5000 جنيه.
- للدرجة الثالثة 5500 جنيه.
- للدرجة الثانية 6000 جنيه.
- للدرجة الأولى أو ما يعادلها 7000 جنيه.
- درجة المدير العام أو ما يعادلها 8000 جنيه.
- للدرجة العالية أو ما يعادلها 9000 جنيه.
- للدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها 11000 جنيه.