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أحمد جودة - القاهرة - حالة الطقس اليوم الجمعة أمطار غزيرة ورعدية وانخفاض في درجات الحرارة، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس في مصر خلال الساعات المقبلة، حيث شهدت البلاد تقلبات جوية شديدة اليوم الخميس.

ومن المتوقع أن يشهد طقس اليوم انخفاضًا في درجات الحرارة على القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري وشمال الصعيد. يتوقع أن يكون الطقس باردًا نهارًا وشديد البرودة ليلًا. سنقدم لكم الآن تفاصيل طقس الجمعة 16 فبراير 2024.

حالة الطقس اليوم

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية التي تنتشر صباحا على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية، لذلك يجب توخي الحذر خلال قيادة السيارات، كما تشهد محافظات الجمهورية حالة من التقلبات الجوية وانخفاض درجات الحرارة، كما تشهد عدة مناطق سقوط أمطار غزيرة متفاوتة الشدة على الوجه البحري والسواحل الشمالية وتكون رعدية على بعض المناطق.

ووضحت هيئة الأرصاد الجوية أن سبب التقلبات الجوية بسبب المنخفض الجوي الذي تعرض له شمال البلاد وشمال الصعيد والقاهرة، وقد قررت بعض المحافظات تعليق الدراسة ويرجع ذلك لسوء الأحوال الجوية، ومنها محافظة الإسكندرية وكفر الشيخ ومرسى مطروح والبحيرة.

حالة الطقس في مصر اليوم الجمعة

يتوقع خبراء الأرصاد أن يكون طقس اليوم الجمعة الموافق 16 فبراير شديد البرودة ليلا على عدة مناطق، ومن المتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، وقد تكون رعدية أحيانًا، على مناطق مختلفة من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس وخليج العقبة وسيناء وشمال الصعيد وبعض مناطق القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

مع وجود نشاط للرياح على السواحل الشمالية وعدة مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الحمعة على بعض محافظات جمهورية مصر العربية جاءت كالتالي:

القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 11، الإسكندرية العظمى 16 والصغرى 10، مطروح العظمى 15 درجة والصغرى 11، العاصمة الإدارية العظمى 18 والصغرى 10، سانت كاترين الكبرى 10 والصغرى 3، السويس العظمى 18 درجة والصغرى 10، سوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 08، قنا العظمى 20 درجة والصغرى 09، أسوان العظمى 21 درجة والصغرى 10.