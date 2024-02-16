نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "المصل واللقاح" توجه رسالة عاجلة ونصائح هامة للوقاية من الكوليرا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم المناعة والحساسية بهيئة المصل واللقاح، مخاطر انتشار وباء الكوليرا، لافتا إلى أن التغيرات المناخية (السيول والفيضانات والحروب) تمثل بيئة خصبة المرض.

وأضاف الدكتور أمجد الحداد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، نقص المياه واختلاطها بالصرف الصحي، لأن وباء الكوليرا ينتقل عن طريق المياه الملوثة وهو ما يحدث في قطاع غزة والسودان.

تابع رئيس قسم المناعة والحساسية بهيئة المصل واللقاح، وباء الكوليرا، عبارة عن باكتيريا تدخل عن طريق تناول المياه الملوثة، موجها العديد من النصائح للوقاية من مخاطر الوباء، من بينها غسيل الأيدي باستمرار وغسيل الخضروات والفاكهة والعناية بالصحة، مطالبا المواطنين المتوجهين إلى دول أو مناطق تعاني من انتشار الوباء بضرورة تناول اللقاحات المضادة.

