«الصحة» تكشف حقائق مهمة عن إصابات الأطفال بالسرطان

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 16 فبراير 2024 08:30 صباحاً - كشفت وزارة الصحة والسكان سلسلة من الحقائق الهامة حول اصابات الأطفال بالأورام السرطانية والتى تتضمن:

١- تطبيق معايير دولية موحدة لعلاج أورام الأطفال في 80% من المستشفيات المصرية.

٢- تنفيذ استراتيجية قومية موحدة للعلاج ومكافحة الأورام لدى الأطفال.

٣- عالميا يصاب كل 400 ألف طفل بالسرطان تتراوح أعمارهم بين سنة و19 سنة

٤- الكشف المبكر ضرورى لزيادة نسبة الشفاء

٥- أكثر أنواع السرطان شيوعا بين الأطفال:

- سرطان الدم

- سرطان الدماغ

- الأورام الليمفاوية

- الأورام الصلبة

٦- هناك 4 علامات تدل على الإصابة بالسرطان بين الأطفال وتشمل:

- الصداع الشديد

- فقدان الوزن غير المبرر

- حمى غير مبررة

- آلام العظام والمفاصل