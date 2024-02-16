«الصحة» تكشف حقائق مهمة عن إصابات الأطفال بالسرطان

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 16 فبراير 2024 08:30 صباحاً - كشفت وزارة الصحة والسكان سلسلة من الحقائق الهامة حول اصابات الأطفال بالأورام السرطانية والتى تتضمن:
١- تطبيق معايير دولية موحدة لعلاج أورام الأطفال في 80% من المستشفيات المصرية.
٢- تنفيذ استراتيجية قومية موحدة للعلاج ومكافحة الأورام لدى الأطفال.
٣- عالميا يصاب كل 400 ألف طفل بالسرطان تتراوح أعمارهم بين سنة و19 سنة
٤- الكشف المبكر ضرورى لزيادة نسبة الشفاء
٥- أكثر أنواع السرطان شيوعا بين الأطفال:
- سرطان الدم
- سرطان الدماغ
- الأورام الليمفاوية
- الأورام الصلبة
٦- هناك 4 علامات تدل على الإصابة بالسرطان بين الأطفال وتشمل:
- الصداع الشديد
- فقدان الوزن غير المبرر
- حمى غير مبررة
- آلام العظام والمفاصل