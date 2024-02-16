أخبار مصرية

«الصحة» تكشف حقائق مهمة عن إصابات الأطفال بالسرطان

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احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 16 فبراير 2024 08:30 صباحاً - كشفت وزارة الصحة والسكان سلسلة من الحقائق الهامة حول اصابات الأطفال بالأورام السرطانية والتى تتضمن:

 

١- تطبيق معايير دولية موحدة لعلاج أورام الأطفال في 80% من المستشفيات المصرية.

 

٢- تنفيذ استراتيجية قومية موحدة للعلاج ومكافحة الأورام لدى الأطفال.

 

٣- عالميا يصاب كل 400 ألف طفل بالسرطان تتراوح أعمارهم بين سنة و19 سنة

 

٤- الكشف المبكر ضرورى لزيادة نسبة الشفاء

 

 ٥- أكثر أنواع السرطان شيوعا بين الأطفال:

 

- سرطان الدم 

 

- سرطان الدماغ 

 

- الأورام الليمفاوية 

 

- الأورام الصلبة 

 

٦- هناك 4 علامات تدل على الإصابة بالسرطان بين الأطفال وتشمل:

 

- الصداع الشديد 

 

- فقدان الوزن غير المبرر 

 

- حمى غير مبررة 

 

- آلام العظام والمفاصل 

 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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