«التعليم» توجه بإنهاء تسليم كتب الترم الثاني لجميع الطلاب

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 16 فبراير 2024 08:30 صباحاً - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بانتهاء تسليم الكتب لجميع الطلاب بالفصل الدراسي الثاني، لتحقيق أكبر قدر من الانضباط اليومى بالدراسة، مشددة على إتاحة الكتب الدراسية على موقع الوزارة ويمكن للطلاب تحميلها بشكل مجان.

وكان الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم اطمأن، على نسبة توريد الكتب المدرسية إلى المديريات التعليمية والتى تجاوزت ال 90%، مشددًا على ضرورة الإسراع فى الانتهاء من تسليمها للطلاب، وكذلك ضرورة متابعة الصيانة الدورية للمدارس وأن يقوم مسؤول الصيانة بالمدارس بالإبلاغ عن أي أعمال تحتاج إلى صيانة.

وأتاحت الوزارة على موقعها الإلكتروني الالكترونى المواد التعليمية والتدريبية للصفوف الدراسية من الرابع الابتدائي إلى الثالث الثانوي؛ لتأصيل الفهم العميق وتدريب الطلاب على مفردات ونوعيات الأسئلة، من خلال توفير عدد كبير من الأسئلة في نهاية كل وحدة دراسية من وحدات المنهج.