طقس الجمعة: أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بحبات برد.. والصغرى بالقاهرة 11

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 16 فبراير 2024 08:30 صباحاً - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة، طقسا مائلا للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد باردا على السواحل الغربية مائلا للدفء على جنوب الصعيد دافئا على جنوب سيناء، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد.

ومتوقع اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحياناً قد تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق مطروح - اسكندرية - البحيرة -كفر الشيخ - الدقهلية - دمياط - بور سعيد على فترات متقطعة.

وأيضا متوقع أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحياناً على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناه وخليج السويس وخليج العقبة وسيناء وشمال الصعيد ومناطق متفرقة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الحمعة: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 10، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 08، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 09 ، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 10.