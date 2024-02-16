انت الأن تتابع خبر بكرة يا ست الكل .. قطع المياه عن هذه الأماكن في المنيا غداً والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى في محافظة المنيا ،عبر بيان لها بشأن قطع المياه غدا السبت 16 فبراير 2024 ، بسبب الأعمال التي يتم القيام بها في الفترة الحالية.

قطع المياه

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحى في محافظة المنيا، عبر بيان لها على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك أن قطع المياه 12 ساعة، وذلك اعتبارا من الساعة السادسة صباحاً حتي السادسة مساء نفس اليوم ، بسبب أعمالترحيل خط مياه قطر 900 مم.

أماكن قطع المياه