انت الأن تتابع خبر هتقعد يوم كامل .. قطع المياه عن هذه المناطق في أسيوط والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعاني عدد من المناطق في محافظة أسيوط، من قطع المياه اليوم الجمعة 16 فبراير 2024، بسبب الأعمال التي يتم القيام بها في الفترة الحالية، بسب العديد من المواقف والتي منها أعمال الصيانة الدورية لرفع كفاءة الخطوط

قطع المياه

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في أسيوط، عن قطع المياه، لمدة 24 ساعة، وذلك اعتبارا من الساعة الثامنة مساء غدا الجمعة الموافق 16 فبراير 2024م وحتى الساعة الثامنة مساء السبت الموافق 17 فبراير 2024م ، بسبب كسر خط طرد محطة الوليدية المرشحة قطر 900ممGRP والذي حدث به انفجار.

أماكن قطع المياه