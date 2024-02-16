انت الأن تتابع خبر هتغيب 4 ساعات .. قطع الكهرباء غداً عن هذه الأماكن في كفر الشيخ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعاني عدد من الأماكن في محافظة كفر الشيخ من قطع الكهرباء غداً السبت 17 فبراير 2024 بسبب الأعمال التي تقوم بها شركة الكهرباء في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية والتي من بينها هذه المحافظة

موعد قطع الكهرباء

وأكد مجلس مدينة دسوق بمحافظة كفرالشيخ في بيان لها على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه ستم قطع الكهرباء لمدة 4 ساعات بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى والواحدة والنصف ظهراً، ، للحفاظ على الخدمات المقدمة للمواطنين، لتقديم أفضل خدمة للمواطن في كافة أنحاء المحافظة، في إطار وخطة الشركة الموسعة خلال الشهر الميلادي الجاري كفاءة عدد من المناطق في الفترة الحالية.

أماكن قطع الكهرباء