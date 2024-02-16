انت الأن تتابع خبر موعد تحسن حالة الطقس.. الأرصاد الجوية تكشفه أمام المواطنين بكل المحافظات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية عن موعد تحسن حالة الطقس، وذلك بعد حالة عدم الاستقرار الذي حدثت في الأحوال الجوية والتي انتشرت في جميع المحافظات من يوم الأربعاء الماضي ومستمر إلى اليوم الجمعة.

موعد تحسن حالة الطقس

وأشارت غانم إلى أنه يحدث انخفاض في درجات الحرارة اليوم الجمعة ويستمر نشاط الرياح، وأما عن موعد تحسن حالة الطقس فهو يكون يوم السبت القادم، ويحدث التحسن في الأحوال الجوية بشكل تدريجي وهي التي تبدأ فيها سرعات الرياح في الهدوء بكل المحافظات.

وتابعت منار غانم قائلة “نحن مازلنا في فصل الشتاء، وارتفاع درجات الحرارة التي شهدته البلاد خلال الأيام الماضية ليس طبيعيًا، حيث كانت درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية لها بمقدار من 4 إلى 5 درجات، وهذا معدل غير طبيعي لأن شهر فبراير هو ذروة فصل الشتاء”، وهي من أبرز التصريحات التي تم الكشف عنها حول تحسن الطقس.

حالة الطقس اليوم الجمعة